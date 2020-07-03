Koronavirüs sonrası şikayetler yüzde 169 arttı

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden sarstı. Salgınla birlikte birçok sektör durma noktasına geldi. Yaşanan bu durum şikayetler açısından oldukça ilginç verilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şikayetvar, 2019 yılının Mart-Nisan-Mayıs aylarıyla pandemi sürecinin yaşandığı 2020 Mart-Nisan-Mayıs dönemini karşılaştırdı. Hazırlanan rapor Covid-19 ile birlikte değişen tüketici alışkanlıkları gözler önüne serdi.

Şikayet oranı yüzde 169 arttı

İzolasyon dönemiyle birlikte evlerde kalmaya başlayan tüketiciler, online kanallar üzerinden ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. İnsanların tüketim alışkanlarının baştan aşağı değiştiği bu dönemde şikayetler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 oranında artış gösterdi.

Toplam şikayet sayısı 813 bin 316

Ürün ve hizmet alımında karar vermek isteyenlerin Şikayetvar ziyaretleri, yüzde 44 artarak 23 milyon tekil kullanıcıya ulaştı. Şikayetvar üzerinden toplam 42 milyon oturum gerçekleşti. Bu dönemde şikayetleri çözüme kavuşturulan ve memnun edilen ziyaretçilerin oranıyüzde 92,8 artarak 107 bin 710 kişi oldu. 2019 Mart- Nisan-Mayıs aylarıyla karşılaştırıldığında 2020’nin aynı döneminde toplam şikayet sayısı 813 bin 316’ya ulaştı.

Kargo-lojistik sektörü yüzde 447’lik artış oranıyla şikayet sayısında birinci

2019 yılının Mart-Nisan-Mayıs aylarında kargo-lojistik sektöründe 24 bin 566 olan şikayet sayısı yüzde 447 artışla 2020’nin aynı döneminde 134 bin 321’e ulaştı. E-ticaret sektöründe 2019’da 32 bin 399 olan şikayet sayısı bir sonraki yılın aynı döneminde yüzde 255’lik şikayet artış oranıyla 115 bin 45 oldu. Banka sektörünün 2019’da 29 bin 771 olan şikayet sayısı 2020’de 100 bin 378 oldu ve şikayet oranı yüzde 237 artış gösterdi. Şikayetvar verilerinden elde edilen sonuca göre en çarpıcı değişim market zincirleri sektöründe yaşandı. Geçtiğimiz yılın Mart-Nisan-Mayıs aylarında 6 bin 483 şikayet alan bu sektör 2020’nin aynı döneminde yüzde 268 şikayet oranına çıktı ve toplam 23 bin 865 şikayet aldı.

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Gündem: Ekmek yapma makinesi

Şikayetvar geçen seneye göre ürün bazında en çok artış gösteren 10 ürünü de inceledi. Verilere göre ekmek yapma makinesi yüzde 554’lük artış oranıyla ilk sırada yer aldı. Eğitim danışmanlığı, koku ve temizlik ürünleri, buhar makinesi, fatura ödeme merkezleri, çöpçatanlık siteleri, oyun konsolları, masaüstü bilgisayarlar, bakliyat ve dikiş makinesi salgınla birlikte gündem olan diğer ürünler arasında yer aldı.

Salgın döneminde gündemimizden çıkanlar

Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında salgın döneminde unutulan 10 ürünse şöyle sıralandı:

Kuru temizleme, sürücü kursu, tütün mamulleri, güzellik merkezleri, karayolu ulaşımı, oto kiralama, matbaa ve kopyalama, halı-koltuk yıkama, yetkili bayii-servis ve takı-bijuteri… Bu dönemde gündemimizdeki yerini koruyan ürünler de oldu. Çiçek siteleri, yapı marketler, mobilya ve cep telefonları gündemimizden pandemi döneminde de düşmedi.

Pandemi döneminde en çok kargo sektörü şikayet edildi

Pandemi döneminde en çok kargo-lojistik sektörü şikayet edildi. Verilere göre 3 ay süresince en çok şikayet edilen 10 sektörün toplam şikayeti 536 bin 270 oldu.

Kargo-lojistik sektörü toplam 134 bin 321 şikayetle ilk sırada yer aldı. En çok şikayet alan 10 sektörün kendi aralarındaki dağılım oranlarına bakıldığındaysa kargo-lojistik yüzde 25, e-ticaret yüzde 21, bankacılık yüzde 19, servis sağlayıcılar yüzde 11, GSM operatörleri de yüzde 8 oranında şikayet oranına ulaştı.