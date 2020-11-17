TÜMOSAN traktör satışlarını yüzde 113 oranında artırdı

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, pandemide Türkiye'nin tarıma önem vererek iç pazara yöneldiğini belirterek, "Traktör grubunda 50 beygir ile 105 beygir arasında 200’e yakın model üreten TÜMOSAN, 2020'nin nisan-eylül döneminde geçen yıla oranla satışlarını yüzde 113 oranında artırdı. Toplam Türkiye pazarında ise geçen yıla oranla yüzde 117 artış yaşandı." dedi.

"Yıllık 75 bin motor ve 45 bin traktör üretimi"

Konya’da 1,6 milyon metrekare arazi üzerinde bulunan üretim tesislerinde, tam zamanlı yıllık 75 bin motor ve 45 bin traktör üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Tosun, "Toprak işleme alet ve makineleri, ekim-bakım-gübreleme makineleri, hasat-harman makineleri, hayvancılık-taşımacılık ekipmanları olmak üzere 4 ana ürün grubunda 280’in üzerinde farklı tarım makinesinin üretim ve satışını gerçekleştiriyoruz. Traktör grubunda ise 50 ile 105 beygir gücü arasında 200’e yakın model üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

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TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun

Traktörün yanı sıra, farklı motor uygulamaları ile (marin, endüstriyel vb.) üretim ve satışlarının bulunduğunu aktaran Tosun, "Ürünlerimizin tamamına yakın parçalarının üretimi fabrikamızda gerçekleştiği için yedek parça tedariki konusunda da her zaman hızlı aksiyon alabilmekteyiz. Bu başarıyı savunma sanayisinde de gösterme gayesiyle 2014 yılında Savunma Sanayi için çalışmalar yapmaya başladık." dedi.