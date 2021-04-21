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Ekonomi Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası petrol fiyatları düştü
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Koronavirüs vaka sayıları artışa geçince petrol fiyatları düştü

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası petrol fiyatları düştü

Koronavirüs vaka sayılarında yeniden ortaya çıkan hızlı artış sonrası petrol fiyatları da düşüşe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.01 düşüşle 65.89 dolara, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı ise yüzde 1.10 düşüşle 61.98 dolara geriledi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs vaka sayıları artışa geçince petrol fiyatları düştü
Foto/arşiv

Petrol piyasalarında, vakalardaki hızlı artışın, dünyanın üçüncü en büyük petrol ithalatçısında yükselen vakaların talep baskısı yaratabileceği kaygısı yarattı.

Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) uyguladığı petrol üretim kısıntıları nedeniyle anti-tröst daha açılmasının önünü geçen bir tasarı ABD Kongresi'nde Hukuk Komitesi'nden geçmesi de, piyasalarda etkili oldu.

Gelişmelerle Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.01 düşüşle 65.89 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.10 düşüşle 61.98 dolara geriledi.

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