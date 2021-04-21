Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası petrol fiyatları düştü

Petrol piyasalarında, vakalardaki hızlı artışın, dünyanın üçüncü en büyük petrol ithalatçısında yükselen vakaların talep baskısı yaratabileceği kaygısı yarattı.

Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) uyguladığı petrol üretim kısıntıları nedeniyle anti-tröst daha açılmasının önünü geçen bir tasarı ABD Kongresi'nde Hukuk Komitesi'nden geçmesi de, piyasalarda etkili oldu.

Gelişmelerle Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.01 düşüşle 65.89 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.10 düşüşle 61.98 dolara geriledi.

EKONOMİ Küresel petrol talebi günlük altı milyon varil artacak