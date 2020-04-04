Ekonomi Koronavirüse karşı TÜBİTAKa şaşırtan başvuru 444 proje sunuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜBİTAK'ın Kovid-19'a yönelik çağrısına 444 başvuru yapıldı

Koronavirüse karşı TÜBİTAK'a şaşırtan başvuru: 444 proje sunuldu

TÜBİTAK'ın yeni tip koronavirüsün teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik yaptığı çağrıya bir haftada beklenenin üzerinde başvuru geldi. Hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç ve cihaz konularını kapsayan 444 başvuru geldi. Başvuruların TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye sürecine alındığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Yapılan başvurular arasında koronavirüse karşı tedavide kullanılabilecek ilaç ve cihazlar da yer alıyor.
Yapılan başvurular arasında koronavirüse karşı tedavide kullanılabilecek ilaç ve cihazlar da yer alıyor.

TÜBİTAK'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik açtığı çağrıya bir haftada 444 başvuru gerçekleştirildi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19'un teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak başlattığı çağrıya bir haftada beklenenin üzerinde başvuruda bulunuldu.

Söz konusu çağrı kapsamında 444 proje başvurusu alınarak değerlendirme süreçleri başlatıldı.

444 proje arasında uygun görülenler için uygulama çalışmaları başlatılacak.

Projeler, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım ve hasta takip uygulaması konularını kapsıyor.

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