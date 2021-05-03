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Ekonomi Koronavirüse karşı yaşam alanları bakır kaplamayla korunuyor
İŞ DÜNYASI

Koronavirüse karşı yaşam alanları bakır kaplamayla korunuyor

Bir seneyi aşkındır tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen bakır kaplamalı "anti mikrobiyel" filmle insan sağlığı daha güvenli hale getiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüse karşı yaşam alanları bakır kaplamayla korunuyor
Bakır kaplama salgın sürecinde çok daha önemli hale geldi.

Kovid-19 sürecinde dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlayan anti mikrobiyel filmin virüsle mücadelede "en etkili" uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Güney Kore'de uzun yıllardan bu yana yoğun bakım servislerinde kullanılan bakır kaplama salgın sürecinde çok daha önemli hale geldi. Ürüne ilişkin Avrupa'da yapılan klinik çalışmalarda yüzde 99'un üzerinde anti mikrobiyal verimliliğin ortaya çıktığı tespit edildi.

"VİRÜS VE BAKTERİLER BAKIRLA TEMAS ETTİĞİNDE DİRENÇ GÖSTEREMİYOR"

Bakırın, doğada anti mikrobiyel özelliğiyle bilinen katı bir element olduğunu dile getiren Eksenim Medikal Firması sahibi Mehmet Ceyhan, şöyle devam etti:

"Bu özelliğinden dolayı da virüs ve bakteriler bakırla temas ettiğinde direnç gösteremiyorlar. Bu malzeme 40 santimetre genişliğinde 10 metre uzunluğundan oluşuyor. Bir yüzeyi yapışkanlı bakır iyonlarıyla kaplı bir ürün. Uygulanması çok kolay olan bakır iyonu bulunan kaplamayla ilgili şu an okullardan, kreşlerden, kamu binalarından, site yönetimlerinden ve hastanelerden çok fazla talep alıyoruz."

24 SAATİN SONUNDA VİRÜS YÜZDE 99,9 KAYBOLUYOR

Bu ürünün ortak kullanım alanlarında uygulanmasıyla bakterilerin temas edildiği andan itibaren etkisini kaybettiğini anlatan Ceylan, "Yapılan testlerde ürünün 10 dakikanın sonunda yüzde 90'ın üzerinde virüsleri etkisiz hale getirdiği, 24 saatin sonunda da yüzde 99,9 virüsü tamamen yok ettiğini gösteriyor." dedi.

Ceyhan, bakır iyonları içeren ürünün mutasyonlu virüslere karşı da aynı etkiyi yaptığını söyleyerek, ortak yaşam alanlarının bakır iyonlarının yer aldığı kaplamayla daha güvenli hale getirilebileceğine dikkati çekti.

BAKIR KAPLAMALI MASKE DE VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kovid-19 ile mücadelede ürünün çok etkili olduğunun altını çizen Ceylan, kaplama ürünün yanı sıra bakır iyonları içeren çift yönlü kullanılabilen maskenin de bulunduğunu belirterek, bunun da vatandaşlar tarafından çok fazla talep gördüğünü kaydetti.

Ceylan, "Maske, kendi kendini steril etme özelliğine sahiptir. Bu özellik maskenin antiviral yeteneğini uzun süre korumasını sağlamaktadır. Suya karşı dayanıklı olan bu maske ıslandığında özelliğini kaybetmez kuruduğunda tekrar kullanılabilir. Virüsler ve bakterilerin bakır iyonlarının öldürücü etkisine karşı direnç geliştiremedikleri ispatlanmıştır. Bu özelliği nedeniyle maskede fiziksel bir hasar oluşmadığı sürece 1 aya kadar kullanılması uygundur." değerlendirmesinde bulundu.

Ceyhan, maskenin FDA onaylı ve Sağlık Bakanlığı'nın Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olduğunu da hatırlattı.

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