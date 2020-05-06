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Ekonomi Koronavirüsle mücadeleye omuz verecek araştırmacılar belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüsle mücadeleye omuz verecek araştırmacılar belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirterek, "STAR Programı'na yapılan 340 başvurunun 300'ü desteğe hak kazandı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yazılı açıklamasında, Kovid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan STAR Programı'nın değerlendirme sürecinin tamamlandığını aktardı.

Araştırmacılara güvendiklerini belirten Varank, "Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, geçen ay Kovid-19 ile ilgili sanal ortamda bir konferans düzenlediklerini hatırlatarak, aşı ve ilaç geliştirme alanında TÜBİTAK’ın liderlik ettiği araştırmaları bizzat bu işi yürüten hocalardan dinlediklerini belirtti.

Konferans esnasında genç araştırmacılardan, öğrencilerden bu çalışmalara dahil olmak istediklerine ilişkin pek çok mesaj geldiğini bildiren Varank, bu taleplere kayıtsız kalmadıklarını ve harekete geçerek yeni bir burs programı tasarladıklarını vurguladı.

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300 STAR bursiyerinin 209'u kadın araştırmacı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından Kovid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak genç araştırmacıları teşvik ve destek amacıyla geçen ay STAR programının çağrısı yapılmıştı. Programa başvurular 8 Nisan’da başlayıp 20 Nisan'da sona ermişti. Kovid-19 ile mücadeleye yönelik halen kamu kurumları tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinde görev almak isteyen ve bu ilgili projelerin yürütücülerinden kabul almış öğrenci ve araştırmacılar programa yoğun ilgi gösterdi.

  • STAR burs programına yapılan başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlandı. STAR programına 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı başvurdu. Kovid-19 ile mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 118'i lisans, 85'i yüksek lisans, 70'i doktora öğrencisi ve 27'si doktora sonrası olmak üzere 300 araştırmacı destek almaya hak kazandı. 300 STAR bursiyerinin 209'unu kadın araştırmacılar oluşturdu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni nesil dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapılan projelerde görev almak üzere başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alan lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs verilecek.

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