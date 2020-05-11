Koronavirüsten dolayı tatilcilerin vazgeçilmezi oldu: Fiyatı 35 bin TL'den başlıyor

Küresel salgın olan ve Türkiye’de 11 Mart’ta görülen ilk vak’anın ardından büyük bir panik yaşatan korona virüs için ülkede genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Bu kapsamda getirilen kısıtlamalar sonucunda yazın tatil planı yapan bazı vatandaşların tatil planları değişiklik gösterirken kalabalık ortamlara girmek istemeyen vatandaşlar çareyi karavan turizminde buldu.

TATİLCİLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Yabancı ülkelerde sıklıkla rastlanan karavan turizmi ülkemizde fazla rağbet görmezken salgın nedeni ile tatilcilerin vazgeçilmezi oldu.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde karavan üretimi yapan bir firma ise Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine siparişler artınca çalışmalarını tam kapasite arttırdığını belirtti.

Tedbirleri elden bırakmak istemeyen bazı vatandaşlar ailesiyle izole bir tatil için karavanı tercih etmeye başladı.

750 KİLONUN ALTIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN OLUYOR

Kiralanma işlemlerinin de arttığı bugünlerde 35 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan karavanlarda, en çok tercih edilen model ise trafik tescil kaydı gerekmeyen 750 kilonun altındaki karavanlar oluyor.

Ayrıca bu dönemde risk grubu içerisinde yer alan sağlık çalışanlarının da bir kısmı da karavana ilgi göstermeye başladı.