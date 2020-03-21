Ekonomi Koronavirüsü yok eden ve kağıt para temizleyen ATM geliştirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüsü yok eden ve kağıt para temizleyen ATM geliştirildi

İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, kağıt paraları bakteri ve virüslerden arındırma amacıyla ATM'lere uygulanan kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kağıt paralardaki bakteri ve virüsü temizleyen ATM
Kağıt paralardaki bakteri ve virüsü temizleyen ATM

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, yaptığı açıklamada, kağıt paraların bir ayda 150 farklı insanın eline değerek kirlendiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara göre, Avrupa ülkelerindeki kağıt paralar üzerinde ortalama 500 farklı çeşitten oluşan 26 bin bakteri bulunuyor. Türk paraları da aynı miktarlarda bakteri barındırıyor. Bu sayılar insanları hasta etmek için yeterli" dedi. UVC ışığın tüm bakteri ve virüsleri yok ettiğini öğrenerek bir iş fikri geliştirmeye başladığını anlatan Eruçan, şirketin diğer kurucu ortağı Kübra Karakoç'un mikrobiyoloji konusundaki desteğiyle birlikte UVC ışıktan verimli ve güçlü bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını, bu teknolojiyi ATM'ler üzerinde test edip, patent aldıklarını söyledi.

KORONAVİRÜSÜ TEMİZLİYOR

  • Koronavirüsle mücadele kapsamında da virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in piyasadan kağıt paraları toplayıp yaktığını dile getiren Eruçan, "Bu dezenfeksiyon yöntemi oldukça yetersiz bir yöntem, çünkü piyasaya sürülen yeni paraların yüzlerce insanın eline değerek kirlenmeye başlıyor ve eski kirli paralardan bir farkı kalmıyor. Money Shower ile ATM'den para çekmek isteyen müşteriler entegre ettiğimiz modül ile yüzde 99 oranında dezenfekte edilmiş şekilde paralarını çekebiliyor" dedi.

Savaşlarda bile kapanmayan 100 yıllık köfteci ilk kez kapandı
EKONOMİ
Savaşlarda bile kapanmayan 100 yıllık köfteci ilk kez kapandı
Erdoğandan sesli mesaj

Erdoğan'dan sesli mesaj

​"Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz."
Beş hastamızı kaybettik

Beş hastamızı kaybettik

Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son durumu paylaştı.
Türkiyenin öğretmenleri

Türkiye'nin öğretmenleri

Sağlık personelleri içim evlerinde maske dikiyorlar
Beştepe'den <br>alkışlı destek

Beştepe'den
alkışlı destek

Erdoğan, evde kalma çağrısını yineledi.
Salgın hastaneleri ilan edildi

Salgın hastaneleri ilan edildi

​Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' genelgesi.
Türkiye <br>tek yürek oldu

Türkiye
tek yürek oldu

​Sağlık çalışanlarına destek için alkış yağmuru.
Cadde ve <br>meydanlar yıkandı

Cadde ve
meydanlar yıkandı

GiresunBelediyesi bu çalışmalarını vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklara dataşıdı.
Son tarih 21 Mart

Son tarih 21 Mart

Yurt dışındaki öğrencilerin dönüş yolu açıldı.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
Piknikçiler <br>evde kalamadı

Piknikçiler
evde kalamadı

​Belgrad Ormanı'na akın ettiler.
Ölü sayısı hızla artıyor

Ölü sayısı hızla artıyor

İtalya'da ordu sokağa çıkacak.
AŞTİ'de panik anları

AŞTİ'de panik anları

​Yolcu İngiltere'den geldiğini söyleyince ortalık karıştı...
Fiyatları arttırmayacaklar

Fiyatları arttırmayacaklar

Bakanlık açıkladı: 8 kolonya üreticisi taahhüt etti.
'Darbe'den tahliye

'Darbe'den tahliye

​Kavala'nın tutukluluğu devam edecek.
Meclise böyle geldi

Meclise böyle geldi

​Bulgar liderin koruyucu kıyafeti dikkat çekti.
Fıkra gibi

Fıkra gibi

​Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da polis evsizlere ceza kesti.
Tüm belediyelere talimat

Tüm belediyelere talimat

​​Vatandaşın suyu kesilmeyecek, kiracıdan kira alınmayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.