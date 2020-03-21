Koronavirüsü yok eden ve kağıt para temizleyen ATM geliştirildi

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, yaptığı açıklamada, kağıt paraların bir ayda 150 farklı insanın eline değerek kirlendiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara göre, Avrupa ülkelerindeki kağıt paralar üzerinde ortalama 500 farklı çeşitten oluşan 26 bin bakteri bulunuyor. Türk paraları da aynı miktarlarda bakteri barındırıyor. Bu sayılar insanları hasta etmek için yeterli" dedi. UVC ışığın tüm bakteri ve virüsleri yok ettiğini öğrenerek bir iş fikri geliştirmeye başladığını anlatan Eruçan, şirketin diğer kurucu ortağı Kübra Karakoç'un mikrobiyoloji konusundaki desteğiyle birlikte UVC ışıktan verimli ve güçlü bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını, bu teknolojiyi ATM'ler üzerinde test edip, patent aldıklarını söyledi.

KORONAVİRÜSÜ TEMİZLİYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında da virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in piyasadan kağıt paraları toplayıp yaktığını dile getiren Eruçan, "Bu dezenfeksiyon yöntemi oldukça yetersiz bir yöntem, çünkü piyasaya sürülen yeni paraların yüzlerce insanın eline değerek kirlenmeye başlıyor ve eski kirli paralardan bir farkı kalmıyor. Money Shower ile ATM'den para çekmek isteyen müşteriler entegre ettiğimiz modül ile yüzde 99 oranında dezenfekte edilmiş şekilde paralarını çekebiliyor" dedi.