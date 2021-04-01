Ekonomi Koronavirüsün ilacı diye satılıyor Bunu alan hastalığı yener
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Koronavirüsün ilacı' diye satılıyor: Bunu alan hastalığı yener

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, pandemi döneminde en çok sakatat ürünlerinin satıldığını açıkladı. Kelle, işkembe, paça gibi ürünlerde talep patlaması olduğunu aktaran Yardımcı, “Eskiden işkembe bir haftada satılırdı, şimdi 10 işkembe, 3 günde bitiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsün ilacı diye satılıyor: Bunu alan hastalığı yener
Pandemi döneminde vatandaş en çok sakatat tüketti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemi döneminde vatandaşın en çok sakatat tükettiğini açıkladı. Sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Osman Yardımcı, ciğer 55 TL, işkembe 20 TL, kemiksiz kelle 24 TL, kemik kelle 12 TL, kuzu paçanın tanesinin 2,50 TL'ye satıldığını söyledi. Pandemi nedeniyle sakatat ürünlerin çok talep gördüğünü aktaran Osman Yardımcı, sakatatın mineral ve vitamin açısından zengin olduğunu anlattı.

10 TANE İŞKEMBE 3 GÜNDE BİTİYOR

Osman Yardımcı, “Kemik suyu, kelle, paça gibi birçok sakatat üründe patlama oldu. Vatandaşlar bunun yararını anladı. Onun için de etten çok kelle, işkembe, paça satılıyor. Sakatatçılar eskiden stoklu çalışıyordu. Şimdi günübirlik çalışıyor. Hem kesimler biraz düştü hem de talep attı. Eskiden işkembe bir haftada satılırdı, şimdi 10 işkembe 3 günde bitiyor. Dana ve kuzu kellesinin insan vücuduna yararı olduğu için sakatat şu anda revaçta" dedi.

Sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Osman Yardımcı, ciğer 55 TL, işkembe 20 TL, kemiksiz kelle 24 TL, kemik kelle 12 TL, kuzu paçanın tanesinin 2,50 TL'ye satıldığını söyledi.
DHA
Sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Osman Yardımcı, ciğer 55 TL, işkembe 20 TL, kemiksiz kelle 24 TL, kemik kelle 12 TL, kuzu paçanın tanesinin 2,50 TL'ye satıldığını söyledi.

PANDEMİDE EVDE YEMEK YAPILMAYA BAŞLANDI

Koronavirüsten korunmak için sakatat tercih edildiğini belirten Osman Yardımcı, “Pandemide vatandaş evine gidip yemek yapmayı öğrendi. Çoğu kişi çizburger, hamburger gibi yiyecekler yiyerek öğünü geçiştiriyordu ama şu anda herkes evinde yapmaya başladı" diye konuştu.

ET ÇOK ÖNEMLİ

Yardımcı, ette A, B, D vitamini ve fosfor olduğunu, hücreleri yenilediğini açıkladı. Osman Yardımcı, “Etin ilacı yok. Vejetaryenler et yemediği için kan eksikliği oluyor. Onun için ete gerçekten çok önem verilmeli. Et ne kadar ucuz olursa bizim için iyi" dedi.

COVİD'İN İLACI

Covid-19'dan önce işkembenin 14 TL olduğunu şimdilerde ise 18-20 TL'ye satıldığını belirten Osman Yardımcı, “Kesim eskisi gibi olsaydı, fiyatlar artmazdı. Bugün kellenin kilosu 12-24 lira, kuzu işkembe 20 TL, paçanın tanesi 2,50 TL. Keşke hastalık olmasaydı, biz bu satışı yapmasaydık. Kelle, paça, ayak, işkembe, et bunlar Covid'in ilacı. Bunları alan gıdasını alır, hastalığı yener, inşallah hasta da olmaz" diye konuştu.

Adana'da vatandaş sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakatat stokluyorlar
FOTOĞRAF 9
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte ülke genelinde bazı kısıtlamalar getirildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özellikle uyardığı kentler arasında yer alan Adana'da, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren sakatatlara yöneldi.
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Sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde işini son güne bırakmak istemeyen birçok vatandaşın, kasaplar çarşısına gelerek sakatat aldığı görüldü.
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Yoğun kalabalığın yaşandığı çarşıda ise en çok tercih edilen ürünlerin kelle, ayak ve mumbar olduğu gözlendi.
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Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, sakatatların koronavirüs ve griplere iyi geldiğini belirterek, “Sakatatların bu kadar satılacağını ummuyorduk. Şu anda piyasada yeterince ürün bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için vatandaşların talepleri yüksek. Şu anda sakatat bulunmasında bir sıkıntı yok ama ilerleyen günlerde bu ürünlerin hem fiyatları hem de ürünler bulunmayabilir. Şu anda vatandaşlarımızın talepleri çok arttı. Satışlara yetişemiyoruz diyebiliriz. Adana'da günde ortalama 2 bin adet sakatat satılıyor. Vatandaşlar sakatatların koronavirüse iyi geldiğini bildiği için stok yapmaya başladı dedi.
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Sakatat almak için kasaplar çarşısına gelen Tülay Kütük, sakatatı severek tükettiğini ve faydalı olduğunu söyledi.
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Filiz Parsak isimli vatandaş ise sakatatların koronavirüse iyi geldiği için kasaplar çarşısına geldiğini belirterek, “Sakatatlarımı alıp evimde stok yapacağım dedi.
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Adana'da vatandaş sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakatat stokluyorlar
Adana'da vatandaşlar, koronavirüs sürecinde bu hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle sakatata yöneldi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, vatandaşların kısıtlama öncesinde sakatat alarak stokladığını belirtti.


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