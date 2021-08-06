Ekonomi Koruyucu maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koruyucu maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Koruyucu maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Haber Merkezi AA
Koruyucu maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
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Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kişisel koruyucu donanım yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle geçen yıl ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri bu listeden çıkarıldı.

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