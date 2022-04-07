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Ekonomi Bakan Varank 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı kapsamında 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
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Bakan Mustafa Varank.

Bakan Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi.

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