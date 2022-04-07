Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı

Bakan Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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