Köylerde muhtaçlık şartı kaldırılıyor

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle; köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayanların zati ihtiyaç alabilmesi için aranan muhtaçlık şartı kaldırılacak. Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar orman suçu sayılacak. Özel orman statüsüne alınmaması gerekirken orman kadastrosu çalışmaları sonucunda özel orman olarak sınırlandırılan alanlar yeniden incelenecek. Bu kapsamda, 12 bin kişinin de mağduriyeti giderilecek. Düzenleme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Kanun teklifi, haftaya Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifle; köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayanlarda aranan muhtaçlık şartı kaldırılıyor.