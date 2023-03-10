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Ekonomi

Köylerde muhtaçlık şartı kaldırılıyor

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.

Uğur Duyan
04:00 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Köy, Arşiv.

Köy, Arşiv.

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle; köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayanların zati ihtiyaç alabilmesi için aranan muhtaçlık şartı kaldırılacak. Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar orman suçu sayılacak. Özel orman statüsüne alınmaması gerekirken orman kadastrosu çalışmaları sonucunda özel orman olarak sınırlandırılan alanlar yeniden incelenecek. Bu kapsamda, 12 bin kişinin de mağduriyeti giderilecek. Düzenleme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Kanun teklifi, haftaya Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifle; köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayanlarda aranan muhtaçlık şartı kaldırılıyor.



#TBMM
#Orman Kanunu
#Orman ve Köyişleri Komisyonu
1 saat önce
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Köylerde muhtaçlık şartı kaldırılıyor
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