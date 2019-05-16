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Ekonomi Koyu renkli araçlar yüzde 30 fazla yakıt tüketiyor
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OTOMOTİV

Koyu renkli araçlar yüzde 30 fazla yakıt tüketiyor!

Bursa'daki bir meslek lisesinin Motorlu Taşıtlar Bölümü öğrencileri, 2 ay süren ölçüm ve araştırmalardan sonra, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir sonuca ulaştı. Yapılan araştırmada koyu renkli araçların, açık renkli araçlara göre 12 derece daha fazla ısınmasından kaynaklı yüzde 30'a varan oranda daha fazla yakıt tükettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Motorlu Taşıtlar Bölümü öğrencileri ile bölüm öğretmeni Muharrem Karapınar, yaptıkları ölçüm ve araştırmalar sonucunda, aynı marka ve modele sahip koyu renkli araçların, açık renkli araçlara göre daha fazla yakıt tükettiğini belirledi.

Koyu renk araçların, açık renklilere göre 10-12 derece daha fazla ısındığını ve bu nedenle klima kullanımının arttığını belirten Karapınar, "Açık renkli araçlar hem ekonominize hem de çevreye daha yararlı" dedi.

12 DERECE DAHA FAZLA ISINIYOR

Eşit hava koşullarında farklı araçların iç kabin sıcaklıklarını ölçen bölüm öğrencileri ile bölüm öğretmeni Muharrem Karapınar, aynı marka ve modele sahip olan siyah renkli aracın, beyaz renkli araca göre 10-12 derece daha fazla ısındığını belirledi. 10-12 derece daha fazla ısınan araçta daha güçlü ve daha uzun süre klima kullanılacağı için yakıt kullanımının açık renkli araçlara göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla olacağını belirten öğrenciler, daha fazla yakıt yakıldığında aynı zamanda doğaya salınan egzoz gazının artacağına dikkat çekti. Öğrenciler, tüketicilere, koyu renkli araç almaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

'KOYU RENKLİ ARAÇLARDAN UZAK DURUN'

Veysel Karani Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Muharrem Karapınar ise yaptıkları araştırma hakkında şu açıklamada bulundu:

"Öğrencilerim bana farklı renklerdeki araçların kabin içi sıcaklıklarıyla ilgili çeşitli sorular getirdiler ve ölçümler yapmak istediklerini söylediler. Biz de bununla ilgili 2 ay boyunca çeşitli hava koşullarında ölçümler yaptık. Bu ölçümler neticesinde özellikle 30 derecenin üstündeki hava sıcaklıklarında kabin içi sıcaklığın aracın rengine göre 10 ila 12 derece fark ortaya çıktığını tespit ettik.

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Park, kırmızı ışık gibi çeşitli sebeplerle araç durduğunda koyu renkli araçlarda ısı oldukça yükseliyor ve sürücüler klima açmaya yöneliyorlar. Bu klima kullanımı hem yakıt sarfiyatını arttırmakta hem de zararlı gazların doğaya salınımını arttırmaktadır. Bu dünya çapında düşünüldüğünde doğaya büyük bir zarar da demektir. Ayrıca klima kullanılan araçlarda yakıt sarfiyatı yüzde 30 civarında artmaktadır. Aracın kullanım tarzına bağlı olmakla birlikte klima yakıt sarfiyatını en çok etkileyen sebeplerden biridir. Özetle; aynı hava sıcaklığında ve eşit konfor şartlarında kullanıldığında siyah bir araç, beyaz bir araca göre yazın yaklaşık yüzde 30 daha fazla yakıt sarf etmektedir. Bu yüzden size tavsiyem araç alırken koyu renkli araçlardan uzak durmanız."

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