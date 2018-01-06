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2018 memur alımı ilanları ve başvuru şartları

KPSS'siz memurluk fırsatı

Ülkemizde bulunan bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşları bünyelerinde devamlı oluşan çalışan eksikliğini karşılamak için memur personel alımlarına devam ediyor. Bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Memur olmak için ne yapılmalı, memurluk şartları neler, hangi kurumlar memur arıyor, KPSS şartı olmadan memur alan kurum hangisi? İşte 2018'de memur alımı yapacak yerler.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor.
Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor.

Geçtiğimiz sene memur personel alımları yapıldı ve artık 2018 memur alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Adaylar yeni yılda da iş sahibi olabilecek. Memur alımları 2018 yılında da devam edecek.

Bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Memur olmak için ne yapılmalı, memurluk şartları neler, hangi kurumlar memur arıyor, KPSS şartı olmadan memur alan kurum hangisi? İşte 2018'de memur alımı yapacak yerler.

MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.

MEMURLUK İÇİN KPSS GEREKİYOR

Bir çok kurum adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) şartı aramakta ve kamuya dahil olmak isteyen adaylar bu yönde her sene KPSS ye girmektedir. Lise mezunu olan adaylar KPSSP94, Önlisans mezunu olan adaylar KPSSP93 ve Lisans mezunu olan adaylar ise KPSSP3 puan türünden veya eğitimine göre çeşitli puan türlerinden KPSS ye girerek puan almakta ve adayların bu Puan durumlarına göre kadro giriş ilemleri belirlenmetedir.

BAZI KURUMLAR KPSS ARAMIYOR

Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Bunun yerine diğer nitelikler sonucunda alım yapıyorlar. Mesela bir çok askeri personel alımlarından, TÜBİTAK, Bazı üniversiteler, Bakanlıklar ve bazı belediyeler adaylardan KPSS şartı aramıyorlar.

Bu yıl ilk çıkan memur alım ilanlarında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çanakkale Ayvacık Belediyesi, ÖSYM, Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları şu anda KPSS aramadan memur alacak.

MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI

Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.

MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI

Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.

MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.

HANGİ KURUM KAÇ MEMUR ARIYOR?

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- 9 personel alacak/ Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018

Dışişleri Bakanlığı- 10 personel alacak/ Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018

Çanakkale Ayvacık Belediyesi- 1 personel alacak/ Son başvuru tarihi 22 Ocak 2018

Savunma Sanayi Müsteşarlığı- 10 personel alacak/ Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018

ÖSYM- 12 personel alacak- Son başvuru tarihi 4 Ocak 2018

Bilgi ve Teknoloji Kurumu- 71 personel alacak- Son başvuru tarihi 17 Ocak 2018

İçişleri Bakanlığı- 18 personel alacak- Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu- 50 personel alacak- Son başvuru tarihi 9 Şubat 2018

Eti Maden İşletmeleri- 56 personel alacak- Son başvuru tarihi 7 Ocak 2018

Emniyet Genel Müdürlüğü- 29 personel alacak- Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018

Ondokuz Mayıs Üniversitesi- 47 personel alacak- Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- 5 personel alacak - Son başvuru tarihi 9 Ocak 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı- 10 personel alacak- Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018

TBMM- 70 personel alacak- Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018

Milli Savunma Bakanlığı- 396 personel alacak- Son başvuru tarihi 12 Şubat 2018

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