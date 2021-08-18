Kredi kartlarında köklü değişiklik: Parmak izi kullanılacak Kredi kartlarında 2024'ten itibaren birçok değişiklik yapılacak. Güvenlik tedbirleri açısından manyetik kartların kullanımını sonlandırılması, bu kartların yerine çipli ve biyometrik kartların gelmesiyle parmak izinin kullanılacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2021, 10:29 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2021, 10:37 AA