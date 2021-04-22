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Ekonomi Kripto para borsası Thodexin merkezinde yapılan arama sona erdi Şirketteki bilgisayarlara el konuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu

Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu

Kripto para borsası Thodex hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin genel merkezinde polis tarafından arama sonucunda şirketteki bilgisayarlara el konuldu. Soruşturmada gizlilik kararı alındığı öğrenilirken, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Kripto para borsası Thodexin merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu
Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, savcılığın talebi üzerine şirketin genel merkezinde arama yapılmak amacıyla Sulh Ceza Hakimliğinden arama ve el koyma kararı alındı.

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Karar uyarınca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsası Thodex'in Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Nida Kule'de bulunan genel merkezine geldi. Burada yapılan aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el konuldu.

Soruşturma kapsamında, mağdur olan kişiler ile şirket çalışanlarının ifadeleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınıyor.

Öte yandan savcılığın talebi üzerine, soruşturmada gizlilik kararı alındığı öğrenilirken, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılırken, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.

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