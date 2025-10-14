Kripto piyasası dingonun ahırına döndü: Sıfırı gören coinler nedeniyle Binance borsasına tepki yağıyor

10 Ekim akşamı Binance Türkiye borsasında 1 Bitcoin’in fiyatı 5 milyon lira civarındayden on dakika içinde 50 bin liraya düşüp tekrar yükseldi.
Geçtiğimiz hafta kripto para piyasalarında yaşanan ani ve sert düşüş yatırımcıları sarsarken, özellikle bazı düşük hacimli altcoinlerin değerinin bir anda sıfıra inmesi büyük endişe ve zarara sebep oldu. Yatırımcılar, yaşanan bu çöküşte kripto para borsalarından biri olan Binance’i hedef alarak sosyal medyada boykot çağrıları yapmaya başladı.
Ani çöküş: Coinler sıfırlandı!
10 Ekim gecesi Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük kripto varlıklar önemli değer kayıpları yaşarken, bazı coinlerde adeta bir ‘çöküş’ yaşandı. Özellikle Binance üzerinde listelenen bazı projelerin fiyatları grafik üzerinde dakikalar içinde sıfırı gördü. Bu durum, yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Yatırımcılar yaşanan bu hadisenin
özellikle vadeli işlem piyasalarında işlem yapan kişileri ‘batırmak’ amacıyla gerçekleştirildiğini düşünüyor.
Bu sert düşüşlerin ‘manipülasyon’ veya ‘likidite eksikliği’ kaynaklı olabileceği öne sürülürken, Binance’e yönelik güvensizlik ve tepkiler de artmaya devam ediyor.
Binance’e tepkiler büyüyor
Sosyal medya platformlarında organize olan binlerce kullanıcı, Binance’in risk yönetimi sistemlerini ve listelenen projelere yönelik denetim eksikliğini eleştiriyor. ‘#BoycottBinance’ etiketi kısa sürede trend listelerine girerken, bazı kullanıcılar fonlarını farklı borsalara taşıma çağrısında bulunuyor.
Binance’ın açıklaması yatırımcıları tatmin etmedi
Binance, kripto para piyasalarında cuma gecesi yaşanan sert harekete ilişkin yaptığı açıklamada, kripto paralarda sert düşüşün genel piyasa koşullarından kaynaklandığını ifade etti: "Bununla birlikte bazı sorunların Binance platformu kaynaklı olduğunun konuşulduğunu biliyoruz. Sert hareketler nedeniyle platformda bazı teknik problemler yaşandı ve bazı varlıklarda çıpadan çıkma durumları görüldü. Platform kaynaklı sorunlardan etkilenen kullanıcılara 24 saat içinde geri ödemeleri yapıldı." Bu açıklama yatırımcıların tepkisini yatıştırmakta yetersiz kalırken birçok kullanıcı,
Binance’in sorumluluktan kaçtığını ve şeffaflık ilkesine uymadığını öne sürdü.
Binance Türkiye yaşanan bu skandalın neresinde?
Global Binance borsasında olduğu gibi bu borsanın Türkiye ayağında yaşananlar da yatırımcıların odağında. 10 Ekim akşamında
1 Bitcoin’in fiyatı 5 milyon lira civarındayden
on dakika içinde
tekrar yükselmesi durumun vahametini ortaya koyan en büyük örnek. Bu durum herhangi bir altcoinde değil Bitcoin’de yaşandı hatırlatalım.
Evet, Binance Türkiye ve diğer kripto varlık borsaları Türkiye devleti tarafından denetleniyor. SPK lisansına tabi olma, MASAK düzenlemelerine uygunluk, sermaye yeterliliği, müşteri varlıklarının saklanması ve kimlik doğrulama gibi birçok yükümlülük getirildi. Ancak hali hazırda bu düzenlemelerin tamamının pratikte eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı konusunda şeffaflık ve denetim açısından yatırımcılar arasında hâlâ soru işaretleri var.
Kısacası geçtiğimiz hafta yaşanan kripto para piyasası çöküşü, yatırımcıların ciddi kayıplar yaşamasına ve
Binance gibi platformlara olan güvenin sorgulanmasına yol açtı.
Önümüzdeki günlerde hem borsa tarafından yapılacak yeni açıklamalar hem de düzenleyici kurumların olası müdahaleleri yakından takip edilecek.
