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Kritik ABD enflasyonu öncesinde piyasalarda son durum

Kritik ABD enflasyonu öncesinde piyasalarda son durum

10:2912/02/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı gün, dolar 36,06 TL, euro 37,34 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın 2.891 dolar, gram altın ise 3.352 TL'den fiyatlanıyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı
Donald Trump
'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık seyirde.

Bugün gözler, saat 16.30'da açıklanacak ABD tüketici fiyatlarında olacak.


Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dubai'deki temaslarına bugün de devam ediyor.


Döviz fiyatları


Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 36,0440'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,0691 seviyesinden işlem görüyor.


Dolar: 36,0691 lira

Euro: 37,3963 lira

Sterlin: 45,1056 lira

Ons altın rekor seviyesinin altına indi


Küresel çaptaki belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla üst üste rekorlar kıran altının ons fiyatı dün 2 bin 943 doları görmesinin ardından bu seviyelerden gerileyerek 2 bin 898 dolarda dengelendi.


Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 891dolardan işlem görüyor.


Altın fiyatları


Gram altın: 3 bin 352 lira

Çeyrek altın: 5 bin 685 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 160 lira

Tam altın: 22 bin 738 lira

Yarım altın: 11 bin 369 lira

ONS ALTIN REKOR: 2 bin 943 dolar (10 Şubat)


GRAM ALTIN REKOR: 3 bin 406 lira (10 Şubat)


Brent petrol


Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 76,5 dolardan satılıyor.


Borsa İstanbul


Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı.


Bitcoin


Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 100 bin doların altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin güne yüzde 2,65 ve 2 bin 611,6 dolar düşüşle 95 bin 797,3 dolardan başladı.




#ekonomi
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