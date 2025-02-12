Kritik ABD enflasyonu öncesinde piyasalarda son durum

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump 'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık seyirde.





Bugün gözler, saat 16.30'da açıklanacak ABD tüketici fiyatlarında olacak.





Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dubai'deki temaslarına bugün de devam ediyor.





Döviz fiyatları





Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 36,0440'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,0691 seviyesinden işlem görüyor.





Dolar: 36,0691 lira





Euro: 37,3963 lira





Sterlin: 45,1056 lira





Ons altın rekor seviyesinin altına indi





Küresel çaptaki belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla üst üste rekorlar kıran altının ons fiyatı dün 2 bin 943 doları görmesinin ardından bu seviyelerden gerileyerek 2 bin 898 dolarda dengelendi.





Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 891dolardan işlem görüyor.





Altın fiyatları





Gram altın: 3 bin 352 lira





Çeyrek altın: 5 bin 685 lira





Cumhuriyet altını: 23 bin 160 lira





Tam altın: 22 bin 738 lira





Yarım altın: 11 bin 369 lira





ONS ALTIN REKOR: 2 bin 943 dolar (10 Şubat)





GRAM ALTIN REKOR: 3 bin 406 lira (10 Şubat)





Brent petrol





Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 76,5 dolardan satılıyor.





Borsa İstanbul





Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı.





Bitcoin





Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 100 bin doların altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin güne yüzde 2,65 ve 2 bin 611,6 dolar düşüşle 95 bin 797,3 dolardan başladı.











