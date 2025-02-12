Kritik ABD enflasyonu öncesinde piyasalarda son durum

ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı gün, dolar 36,06 TL, euro 37,34 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın 2.891 dolar, gram altın ise 3.352 TL'den fiyatlanıyor.
Bugün gözler, saat 16.30'da açıklanacak ABD tüketici fiyatlarında olacak.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dubai'deki temaslarına bugün de devam ediyor.
Döviz fiyatları
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 36,0440'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,0691 seviyesinden işlem görüyor.
Ons altın rekor seviyesinin altına indi
Küresel çaptaki belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla üst üste rekorlar kıran altının ons fiyatı dün 2 bin 943 doları görmesinin ardından bu seviyelerden gerileyerek 2 bin 898 dolarda dengelendi.
Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 891dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları
ONS ALTIN REKOR: 2 bin 943 dolar (10 Şubat)
GRAM ALTIN REKOR: 3 bin 406 lira (10 Şubat)
Brent petrol
Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 76,5 dolardan satılıyor.
Borsa İstanbul
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı.
Bitcoin
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 100 bin doların altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin güne yüzde 2,65 ve 2 bin 611,6 dolar düşüşle 95 bin 797,3 dolardan başladı.