Asgari ücret pazarlığında kritik toplantı başladı! TİSK Başkanı Akkol: Dengeli bir seviye istiyoruz

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı için bir araya geldi.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştiriyor.

'RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ'

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrette dengeli bir seviye istediklerini, toplantılarda herhangi bir rakam telaffuz edilmediğini söyledi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol çok meşakkatli iş yapıldığını belirterek, "Bu çalışmayı da kamu ile Türk-İş ile işçi temsilcilerimizle ve bütün işverenlerle birlikte yapıyoruz. Ben bazı prensiplerimizin tekrar altını çizmek istiyorum. Hakikaten çok meşakkatli bir süreç yönetiliyor. Çalışanların görüşlerini alıyoruz. Anket yapıyoruz. Anlık görüşlerini alıyoruz. Bakanlığımızın bir anketi vardı. Buradan çok istifade ettik, etmeye devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye devam ediyoruz. Küçük, orta, büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Asgari ücret ile ilgili görüşlerini, taleplerini, önerilerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi çok kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı ve bu toplantılarda hem devletimizle hem de çalışan kesimi temsil eden Türk-İş'le bunları paylaşıyor olacağız" diye konuştu.

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'İSTİHDAM DÖNGÜSÜNÜ KIRMAYACAK ASGARİ ÜCRET ARAYIŞINDAYIZ'

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, prensiplerini anlatarak, "Biz bu sene 3’lü imza istiyoruz. Yani kamunun imzaladığı, Türk-İş’in imzaladığı aynı zamanda işverenlerin de imzaladığı 3’lü bir mutabakata ihtiyaç var. Dünya, ülkemiz, kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin halen ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllardır görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Yani bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla beraber 3’lü bir imza arayışındayız. Son yıllarda işveren kesimi ondan önce işçi kesimiyle imzalanan yıllar var. Bu sene altını çizdiğimiz konu 3’lü imza oldu. Bir diğeri hızlı bitirmek istiyoruz. Doğal olarak bu konu çok gündem oluyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Asgari ücretli 6 milyon 100 kişi değil onların aileleri, asgari ücrete yakın ücret alanlar, asgari ücrete yakın almasalar da bu ücret zammından olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenecek milyonlar var. Dolayısıyla tüm kamuoyunun ilgisi burada. Uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak asgari ücret arayışı içerisindeyiz" dedi.

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'ÜLKENİN BUNA İHTİYACI VAR'

Özgür Burak Akkol, bugüne kadar yapılan toplantılarda ücret miktarının konuşulmadığını da belirterek, "Bazen bizlere düşük gelen bazen bizlere yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek bir takım vergi indirimlerinin hakikaten oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek biz 3’lü imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Burada TİSK çok kuvvetli bir irade ortaya koyuyor. Eylül ayından beri biz 3’lü imza istiyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var" diye konuştu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

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FOTOĞRAF 12 Son olarak 7 Aralık Salı günü yapılan asgari ücreti belirme toplantısının ardından, gözler asgari ücretin resmen kabul edileceği 3. toplantıya çevrildi. BEKLENEN AÇIKLAMA BAKAN BİLGİN'DEN GELDİ<br><br>Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda çalışmalar neticesinde beklentileri açıklamıştı. İLK TOPLANTIDA 3500-4000 TL ARASINDA RAKAMLAR KONUŞULMUŞTU<br><br>Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü (bugün) yapılacak. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?<br><br>Asgari ücrette üçüncü toplantının 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.<br> CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ<br><br>Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili soruya, \"Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi gerek işveren kesimiyle bugün, perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir' bunları bir görelim.\" cevabını vermişti. SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA<br><br>7 milyon kişinin odaklandığı dolaylı olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 7 Aralık'ta gerçekleştirildi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı. Türk-İş Bakanı Ergun Atalay toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Atalay, istedikleri rakamı Bakan Bilgin'e ilettiklerini, toplumun da beklentisinin yüksek olduğunu söyledi. Fiyatların genel olarak 30-35-40 oranında arttığını, güncel asgari ücretle 15 gün geçinmenin zor olduğunu belirten Atalay, toplumun tüm kesimlerinin fikir beyan ettiğini açıkladı. Nefesler tutuldu: Asgari ücret komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı TİSK'in ev sahipliğinde bugün yapılacak. Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Milyonların gözü bugün yapılacak asgari ücret toplantısında olacak. Tarafların 3. kez oturacağı masada rakamlar netlik kazanacak. Asgari ücret zammı için ilk toplantıda 3500-4000 TL arasında rakamlar konuşulmuştu. 7 Aralık'ta gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından gözler bugüne çevrildi. 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da başlaması beklenen asgari ücreti belirleme toplantısında, tarafların anlaşması durumunda 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin tutarı resmen açıklanmış olacak. İşte 2022 asgari ücretle ilgili milyonların merakla beklediği haberin detayları...

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

FOTOĞRAF 22 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü.<br><br> 2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.<br><br> Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?<br><br> 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>1-3 yaş<br><br>0-1300 cc<br><br>2019 MTV: 861 lira<br><br>2020 MTV: 964 lira<br><br>2021 MTV: 1051 lira<br><br>2022 MTV: 1313 Lira<br><br>1301-1600 cc <br><br>2019 MTV: 1499 lira<br><br>2020 MTV: 1678 lira<br><br>2021 MTV: 1830 lira<br><br>2022 MTV: 2288 lira 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>1-3 yaş<br><br>1601-1800 cc<br><br>2019 MTV: 2647 lira<br><br>2020 MTV: 2964 lira<br><br>2021 MTV: 3234 lira<br><br>2022 MTV: 4043 Lira<br><br>1801-2000 cc<br><br>2019 MTV: 4170 lira<br><br>2020 MTV: 4670 lira<br><br>2021 MTV: 5095 lira<br><br>2022 MTV: 6369 Lira 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>4-6 yaş<br><br>0-1300 cc<br><br>2019 MTV: 600 lira<br><br>2020 MTV: 672 lira<br><br>2021 MTV: 733 lira<br><br>2022 MTV: 916 Lira<br><br>1301-1600 cc<br><br>2019 MTV: 1124 lira<br><br>2020 MTV: 1258 lira<br><br>2021 MTV: 1372 lira<br><br>2022 MTV: 1715 Lira 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>4-6 yaş<br><br>1601-1800 cc<br><br>2019 MTV: 2068 lira<br><br>2020 MTV: 2316 lira<br><br>2021 MTV: 2526 lira<br><br>2022 MTV: 3158 Lira<br><br>1801-2000 cc<br><br>2019 MTV: 3211 lira<br><br>2020 MTV: 3596 lira<br><br>2021 MTV: 3923 lira<br><br>2022 MTV: 4904 Lira 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>7-11 yaş<br><br>0-1300 cc<br><br>2019 MTV: 336 lira<br><br>2020 MTV: 376 lira<br><br>2021 MTV: 410 lira<br><br>2022 MTV: 512 Lira<br><br>1301-1600 cc<br><br>2019 MTV: 652 lira<br><br>2020 MTV: 730 lira<br><br>2021 MTV: 796 Lira <br><br>2022 MTV: 995 Lira 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>7-11 yaş<br><br>1601-1800 cc<br><br>2019 MTV: 1218 lira<br><br>2020 MTV: 1364 lira<br><br>2021 MTV: 1488 lira<br><br>2022 MTV: 1860 Lira<br><br>1801-2000 cc<br><br>2019 MTV: 1888 lira<br><br>2020 MTV: 2114 lira<br><br>2021 MTV: 2306 lira<br><br>2022 MTV: 2882 Lira 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>16 yaş ve yukarısı<br><br>0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira<br><br>1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi. <br><br>1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 56 bin 500 lirayı aşmayanlar, 99 bin lirayı aşmayanlar ve 99 bin lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 141 bin 600 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 141 bin 900 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor. 01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>0-1300 motor<br><br>Matrahı 56 bin 500 liraya kadar<br><br>1-3 yaş - 1313 lira<br><br>4-6 yaş - 916 lira <br><br>Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası<br><br>1-3 yaş - 1.444 lira<br><br>4-6 yaş - 1008 lira <br><br>Matrahı 99 bin lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 1.576 lira<br><br>4-6 yaş - 1099 lira 01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>1301-1600 motor<br><br>Matrahı 56 bin 500 liraya kadar<br><br>1-3 yaş - 2.288 lira<br><br>4-6 yaş - 1.715 lira <br><br>1301-1600 cc<br><br>Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası<br><br>1-3 yaş - 2.518 lira<br><br>4-6 yaş - 1.888 lira <br><br>1301-1600 cc<br><br>Matrahı 99 bin lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 2.746 lira<br><br>4-6 yaş - 2.059 lira 01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>1601-1800 cc<br><br>Matrahı 141 bin 600 lira<br><br>1-3 yaş - 4.445 lira<br><br>4-6 yaş - 3.476 lira <br><br>Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 4.851 lira<br><br>4-6 yaş - 3.790 lira 01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>1801-2000 cc<br>Matrahı 141 bin 600 lira<br><br>1-3 yaş - 5.603 lira<br><br>4-6 yaş - 4.315 lira <br><br>Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 7.004 lira<br><br>4-6 yaş - 5.886 lira 01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>2001 - 2500 cc<br>Matrahı 176 bin 800 lira<br><br>1-3 yaş - 10.506 lira<br><br>4-6 yaş - 7.628<br><br>Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 11.463 lira<br><br>4-6 yaş - 8.320 lira 01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>2501 - 3000 cc<br>Matrahı 353 bin 900 lira<br><br>1-3 yaş - 14.649 lira<br><br>4-6 yaş - 12.745 lira<br><br>Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 15.983 lira<br><br>4-6 yaş - 13.903 lira 01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>4001 cc ve yukarısı<br>Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan<br><br>1-3 yaş - 57.415 lira<br><br>Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan<br><br>1-3 yaş - 62.634 lira İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?<br>MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.<br><br> MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.<br><br>Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıktı. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? BiP'te paylaş

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