Kruvaziyer turizmi Sinop esnafına can suyu oluyor

Rusya’nın Soçi Limanı’ndan hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, yüzlerce yolcu ve mürettebat ile Karadeniz’de 14 sefer gerçekleştirdi.

Uzun bir aradan sonra Sinop’ta özlemle beklenen kruvaziyer turizmini başlatan gemi, 2017 yılından bu yana yapılan ilk ziyaret olarak kaydedildi. Yapılan gezilerde kentin müzelerini ve tarihi yerleri gezen Rus ağırlıklı turistler, çeşitli tekstil ve kıyafet alışverişinde bulunuyor.

Lokanta esnafı Adem Erdem, esnafa ekonomik yönden katkısı olduğunu ancak altyapıyla ilgili eksiklerin tamamlanması gerektiğini belirterek, “Sinop’un altyapısını turizme göre hazırlarsak daha faydalı olacağına inanıyorum. Diğer esnaflarımız bu yönde daha karlı çıktı, çünkü gelenler alışveriş yapıyorlar. Çarşaf, kıyafet giyim tarzı alışverişleri oluyor” diye konuştu.

REKLAM

Artan ekonomik sıkıntıların arasında yabancı turistlerin döviz kurundan kaynaklı yaptığı bol miktarda alışverişle esnafa can suyu olduğuna değinen esnaf Özlem Güvener, “Bizden çanta ayakkabı alıyorlar, ama yanımda eczane var, orada ilaç almak için kuyruk oluyor. Bence devamının gelmesi Sinop için gerekli” dedi.

Tarihi Pervane Medresesi esnaflarından Nurcihan Özay, medresenin kısaca tarihini anlatmak için getirildiğini, alışveriş yapmadan oradan ayrıldıklarını belirterek 14 gemi seferinde yalnızca bir kez alışveriş yapıldığını söyledi.

Esnaf Sinan Ergen ise başka ülkelerden kruiz gemilerinin getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine değinerek, “Bu geminin sadece Sinop’a, Amasra’ya, Çeşme’ye, İstanbul’a gitmesi değil diğer ülkelerden de farklı kruiz gemilerinin gelmesi Sinop’un ticaret ve turizm anlamında canlandıracağını düşünüyorum. Bu konuda da bağlantıları kuran Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sinop Valiliği ve Belediye Başkanlığı bir çatı altında toplanarak farklı gemileri nasıl getirebilecekleri konusunda çalışma yapmaları gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi gelecek hafta 15. seferiyle son turunu düzenleyecek.

REKLAM

EKONOMİ Almanya’da iflas dalgası: 100 yıllık firmalar tek tek kapanıyor

GÜNDEM Seyahat süresini 25 dakika kısaltacak: 23 Ekim’de açılıyor