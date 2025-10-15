Kruvaziyer yolcu sayısı 12 yılın zirvesinde

Türkiye, pandemi sonrası hızla toparlanan turizm sektöründe en dikkat çekici ivmeyi kruvaziyer alanında yakalıyor. Bir zamanlar yalnızca Akdeniz çanağındaki rakip limanların gölgesinde kalan Türkiye kıyıları, son yıllarda yeniden dev kruvaziyer gemilerinin gözdesi haline geldi. Yılın ilk 9 ayında Türkiye’ye deniz yoluyla gelen yolcu sayısı 1,7 milyonu aşarak son 12 yılın zirvesine çıktı.

Kuşadası’ndan İstanbul’a, Bodrum’dan Marmaris’e kadar pek çok liman, yılın dokuz ayında adeta yüzen şehirlerle dolup taştı. Bu tablo, Türkiye’nin artık sadece klasik tatil destinasyonu değil, aynı zamanda küresel kruvaziyer rotalarının vazgeçilmez bir durağı haline geldiğinin en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DİBİ GÖRMÜŞTÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’deki limanlara geçen yıl ocak-eylül arası dönemde 917 kruvaziyer gemi yanaşırken, bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 1.075'e ulaştı. Kruvaziyer turizmiyle ülkeye gelen yolcu sayısı da geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 470 bin 431 olarak hesaplanmıştı. Yolcu sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1 milyon 710 bin 454'e ulaştı. Bu yolcu sayısı, 9 aylık dönemler dikkate alındığında son 12 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Kruvaziyer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2013'te 1 milyon 726 bin 668'e çıkarken, sonraki yıllarda düşüşe geçti. Kovid 19 salgınının yaşandığı 2020'nin 9 ayında 1.824'e kadar gerileyen kruvaziyer yolcu sayısı, 2023'te yeniden 1 milyonu aştı.

EN ÇOK YOLCU VE GEMİ KUŞADASI'NA GELDİ

Bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla kruvaziyer gemi ve yolcusu Kuşadası'na geldi. Liman, 493 gemi ve 825 bin 647 yolcuya ev sahipliği yaptı. Kuşadası'nın ardından en çok yolcu İstanbul'da ağırlandı. İstanbul'a 207 gemiyle 495 bin 186 yolcu geldi. Ülkenin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a 117 bin 985 kruvaziyer turisti taşıyan 96 gemi yanaştı. Bu limanı 60 gemiyle Çeşme, 31 gemiyle İzmir ve 30 gemiyle Marmaris izledi.







