Kruvaziyerde beklentiyi aştık

Turizm sektörü, alternatif alanlara yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Türkiye’ye yönelen yoğun turist ilgisi, kruvaziyer rakamlarına da yansıdı. Yılın ilk 10 aylık dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerine göre, 2021 yılının 10 aylık döneminde 53 kruvaziyer gemisiyle 35 bin 121 yolcu Türkiye’ye gelmişti. Bu yılın aynı döneminde ise gemi sayısı 17 kattan fazla artarak 907’ye yükseldi. Kruvaziyer yolcu sayısı da aynı dönemde 26 kat artarak 918 bin 484’e ulaştı.

YILIN EN YÜKSEK YOLCU SAYISI EKİM’DE

Bu yılın sadece ekim ayında geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyer gemisi Türkiye limanlarına yanaştı. Ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcu ağırlandı. Ayrıca ekim ayında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Bu yılın ilk 10 ayında 350 gemi ve 456 bin 335 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan liman Kuşadası oldu. Yılın limanı seçilen Galataport Limanı’na aynı dönemde 132 gemi yanaştı ve 225 bin 907 kruvaziyer yolcusu ağırlandı. 85 gemi ve 86 bin 455 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı üçüncü sırada yer aldı.

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Hedef 1,5 milyon turist

2022’nin sonuna kadar Türk limanlarına toplam 900 kruvaziyer gemisinin yanaşması hedefleniyordu. Bu sayıya ulaşıldı. Sene sonuna kadar kruvaziyer aracılığı ile 1.5 milyon turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “10 aylık dönemde Sinop’a 10 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanı’na 3 gemi yanaşırken, 4 bin 729 yolcumuzu ağırladık. Trabzon’a da 3 gemi ile 4 bin 570 kruvaziyer turistin geldiği belirlendi” ifadelerini kullandı.