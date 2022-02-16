KTO Karatay Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Dünya

Son Osmanlı diplomatına yeni mezar: TİKA yaptırdı

Güney Afrika’daki son Osmanlı konsolosu Mehmet Remzi Bey’in naaşı, eski yerine taşınmasının ardından yeni mezarına da kavuştu. FETÖ’cüler, naaşı sahte belgelerle kendi camilerine taşımış ancak uzun hukuki mücadelenin ardından asıl yerine defnedilmişti.