Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak
BASIN İLAN

KTO Karatay Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte - Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KTO Karatay Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak
KTO Karatay Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/ KONYA) adresine yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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