KTO Karatay Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/ KONYA) adresine yapılmalıdır.
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