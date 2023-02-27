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Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Araştırma Görevlisi alacak. Üniversite, alımların 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:30 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
KTO Karatay Üniversitesi.

KTO Karatay Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacak.


İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecek.


#Basın İlan Kurumu
#KTO Karatay Üniversitesi
#Araştırma Görevlisi
1 saat önce
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KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
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