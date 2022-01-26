Ekonomi Kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerine belge zorunluluğu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerine belge zorunluluğu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerine belge zorunluluğu
Foto/arşiv

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulanmaya başlayan kuaför ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde özellikle kadın işgücünün yoğun olarak varlığını sürdürdüğüne dikkati çekerek, “Bu sektörde belgesiz çalışmanın yaygın olduğu meslek erbapları tarafından sık sık dile getiriliyor. Kadın işgücünün kayıtlı bir şekilde iş gücü piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve kadınlarımızın işgücü piyasasına katılımını hızlandırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e sektöre sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesinin sektöre büyük katkı sağladığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulanmaya başlayan ve zorunlu hale gelen kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi konusuna en başından beri hassasiyetle yaklaştık.

Konfederasyonumuzun ESYEM isimli mesleki yeterlilik alanında faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşu, kuaför ve güzellik uzmanlığı dallarında belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Pandemi sürecinin varlığı da göz önünde bulundurularak sınavlarda uygulanan hijyen, iş sağlığı ve güvenliği unsurlarının sektörün daha fazla bilinçlenmesine büyük katkı sağlayacağından eminiz. Teşkilatımıza bu zorunluluğu genelge ile de duyurduk. İlgili dalda ustalık belgesine, meslek lisesi diplomasına ya da üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okulların diplomasına sahip olanlar bu mesleki yeterlilik belgesinden muaf olacak.”

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