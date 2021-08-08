Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Yangının sönmesiyle rezervasyonlar arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle rezervasyonlar arttı

Orman yangınlarının turizme etkisine dair açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz. Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle rezervasyonlar arttı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Türkiye'nin farklı noktalarında, 27 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınları birer birer söndürülüyor.

Yangınların turizme etkisi merak edilirken, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

REZERVASYON İPTALLERİ GEÇİCİ

Bakan Ersoy, iptallerde azalma yaşandığını belirterek, "Yangının sönmesiyle birlikte rezervasyonların arttığını görüyoruz. Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor. Havalimanlarındaki varışlarda hızlı bir artış tekrar başladı. Bölge inşallah hızlı bir sürede normale dönecek" dedi.

"YANGIN BÖLGELERİNDE TATİL YAPIN"

Bakan Ersoy, vatandaşlardan yangından etkilenen merkezlerde tatil yapmalarını isteyerek, "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği yemek yemeleri, tatil planlarını buralarda yapmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz
OYNAT 01:05
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir toplantı düzenledi. Gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye'nin turizm hedeflerini hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelirdi. Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. 2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz. Zaten olası sürprizlere karşı sapma payını her zaman hedeflerimiz içine koyuyoruz. O yüzden yıl sonu hedefimizde bir sapma yok” dedi.
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