Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle rezervasyonlar arttı

Türkiye'nin farklı noktalarında, 27 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınları birer birer söndürülüyor.
Yangınların turizme etkisi merak edilirken, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.
REZERVASYON İPTALLERİ GEÇİCİ
Bakan Ersoy, iptallerde azalma yaşandığını belirterek, "Yangının sönmesiyle birlikte rezervasyonların arttığını görüyoruz. Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor. Havalimanlarındaki varışlarda hızlı bir artış tekrar başladı. Bölge inşallah hızlı bir sürede normale dönecek" dedi.
"YANGIN BÖLGELERİNDE TATİL YAPIN"
Bakan Ersoy, vatandaşlardan yangından etkilenen merkezlerde tatil yapmalarını isteyerek, "Halkımızdan tek isteğimiz normalleşme süreci gereği yemek yemeleri, tatil planlarını buralarda yapmalarıdır" ifadelerini kullandı.