Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle rezervasyonlar arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir toplantı düzenledi. Gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye'nin turizm hedeflerini hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelirdi. Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. 2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz. Zaten olası sürprizlere karşı sapma payını her zaman hedeflerimiz içine koyuyoruz. O yüzden yıl sonu hedefimizde bir sapma yok” dedi.







