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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
BASIN İLAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağını duyurdu. Bakanlık, başvuru süresinin 17 Mayıs ila 31 Mayıs arasında olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresinden 17/05/2021-31/05/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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