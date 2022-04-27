Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alacak Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak.

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