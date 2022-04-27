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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alacak
BASIN İLAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker ve Teknisyen kadroları için başvurular elektronik ortamda 29 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... internet adresi üzerinden yapılacak.

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