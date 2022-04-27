Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker ve Teknisyen kadroları için başvurular elektronik ortamda 29 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... internet adresi üzerinden yapılacak.
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