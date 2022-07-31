Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak
BASIN İLAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere mesleki uygulamalı sınav ile 30 Sözleşmeli Restoratör alımı yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular elektronik ortamda 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

ABD yüzünden bitmiyor

'ABD yüzünden bitmiyor'

​Rusya'dan Ukrayna savaşı açıklaması.
Sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı

Bugün hava nasıl olacak?
10 yılda bir hizaya sokulan Türkiye yok

10 yılda bir hizaya sokulan Türkiye yok

​Erdoğan'dan vesayet özlemi çekenlere net mesaj.
Sosyal konutta gençlere de kontenjan

Sosyal konutta gençlere de kontenjan

​Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi.
Papa'dan itiraf

Papa'dan itiraf

​Kanada'da yerlilere soykırım yaptık!
Vakalar artıyor

Vakalar artıyor

​365 bin kişinin testi pozitif çıktı.
Dron alırken uçmayın

Dron alırken uçmayın

​Dijital çağın oyuncaklarını alırken dikkat.
Gerçek bir anlatı ustasıydı

Gerçek bir anlatı ustasıydı

​Rasim Özdenören edebiyata ve sanata aşıktı.
Hikâyeye göre tedavi

Hikâyeye göre tedavi

​Fonksiyonel Tıp, hastalık ortaya çıkmadan tedaviyi amaçlıyor.
İlhan İrem’e veda

İlhan İrem’e veda

Vasiyeti yerine getirildi.
Süper Kupa Trabzonspor'un

Süper Kupa Trabzonspor'un

​Trabzonspor, yeni sezonu kupayla açıyor.
Acil durum ilan ettiler

Acil durum ilan ettiler

​ABD'de maymun çiçeği alarmı.

​ABD Başkanı'nın koronavirüs testi yeniden pozitif.

Cumhurbaşkanı Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi kıramadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.