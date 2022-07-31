Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak

Hayat

Semtin kadınları Hanımeli Konağı’nda

Geçtiğimiz aylarda Güngören Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve sadece kadınlara hizmet veren Hanımeli Konağı bölgenin gözde adresi. Fotoğrafçılıktan resime, müzikten pastacılık kurslarına ve yöresel tatlar atölyelerine kadar birçok atölye ve kurs var. Hanımeli Konağı İdari Sorumlusu Meryem Kübra Kahraman,“Birçok kursiyerimiz atölyelerimizde öğrendikleriyle kendi işinin sahibi oldu” diyor. İdari Sorumlu Yardımcısı Gülbahar Şahin Yıldırım ise, burada her türlü kadının buluştuğunu bir anlamda kurslarla terapi gördüklerini belirtiyor ve ekliyor: “Burası pek çok kadın için terapi gibi. Çok mutlu ayrılıyorlar.”