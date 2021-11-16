Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alacak
BASIN İLAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 41 sözleşmeli sanatçı alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda yer alan birimlere, belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacak.

Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek.

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