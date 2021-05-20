Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alacak

Ekonomi

DAP Yapı’dan Lüksün Merkezi Nişantaşı’nda Sağlıklı Evler

DAP Yapı, yeni projesiyle sağlıklı ev konseptini lüksün merkezi Nişantaşı’na getiriyor. Bölgenin toplam yeşil alanından daha büyük; 60 bin metrekare koru alanına komşu olan ve ‘Sağlıklı Ev’ konseptinde inşa edilen proje, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alıyor.