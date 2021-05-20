Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 45 sürekli işçi alacağını duyurdu. Bakanlık, alımların 20 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.

Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

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