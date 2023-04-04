Kuraklığa karşı 396 yeni proje hizmette

İklim değişikliğine bağlı kuraklık bir çok ülkenin ana gündemi olurken, Türkiye bu yöndeki hedeflerine somut adımlarla ulaşıyor. 2022 sonu itibarıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 62'si baraj, 72'si sulama ve 146'sı taşkın kontrol amaçlı olmak üzere toplam 396 tesisi hizmete aldı. DSİ'nin 2022 Faaliyet Raporu'na göre; 50 yer altı depolama ve suni besleme tesisi, 72 sulama tesisi, 21 toplulaştırma projesi, 16 içme suyu ve atık su tesisi, 10 HES ve 146 taşkın kontrol tesisini tamamladı.

DEPOLAMA TESİSLERİ

Böylece toplam 396 tesis hizmete sunuldu. Ayrıca sınıfında dünyanın en yüksek 5'inci barajı Yusufeli Barajı ve HES'te 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlandı.

Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı 2000 yılında 1.652 metreküp iken geçen yıl 1.322 mereküpe geriledi. Türkiye, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında, su stresi yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum kullanılması için DSİ, depolamalı tesisler yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

182 MİLYAR METREKÜP SU DEPOLANDI

Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi maksatlarıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam ediliyor.

DSİ tarafından 2022 sonu itibarıyla 992 baraj ve 709 gölette toplam 182,79 milyar metreküp su depolandı. Hidroelektrik potansiyelinin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde kamu-özel sektör iş birliğiyle tamamlanan hidroelektrik santrallerinde 32 bin 334 megavat kurulu güç ve 112 milyar kilovatsaatlik üretim gerçekleştirildi.

1963 hektar alan taşkından korundu

İçme suyu sektöründe ise tamamlanan 386 tesis ile 5,03 milyar metreküp içme, kullanma ve sanayi suyu temin edildi. Tarım sektöründe ise yaklaşık 7 milyon hektar alanın suyla buluşmasına imkan sağlandı. DSİ'nin taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetleri, yapısal önlemler içeren projeli faaliyetler ve yapısal önlemler içermeyen faaliyetler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılıyor. Yapısal önlemler çerçevesinde, 2022 yılında 146 tesis bitirilerek 204 meskun mahal ile 1.963 hektar alan taşkınlardan korundu.







