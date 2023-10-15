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Ekonomi

Kuraklığa karşı rüzgâr kırıcılar

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından olan Sakarya Havzası'nda baş gösteren kuraklık riskine karşı geniş tedbirler alındı. Plana göre; baraj yüzeyleri örtülecek. Rüzgâr kaynaklı su kaybı ve su kirliliği rüzgâr kırıcı bariyerlerle aşılacak. Bu tedbirler, buharlaşma ile su kütlelerindeki akışın bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan kirliliğe de engel olacak.

Uğur Duyan
04:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye genelinde 25 havzada uygulanmaya alınacak olan kuraklık yönetim planları tamamlanmaya devam ediyor. Sakarya Havzası Kuraklık Yönetim Planı da devreye girdi. Plan ile sektörel bazda mevcut ve ilerki dönemler için su kullanım oranları hesaplandı. Kuraklığa bağlı su azalmaları sonucunda gelişecek problemler ve çözüm önerileri de belirlendi. Bu kapsamda alınması gerekli tedbirler ve uyum stratejileri devreye alınmaya başlandı.

DOĞA İLE UYUMLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Sakarya havzasında kuru soğutma sistemi teknolojileri kullanılacak. Bu kapsamda, doğa ile uyumlu soğutucular devreye alınacak. Böylece küresel iklim değişikliğine neden olan olumsuz etkenlerden biri olarak gösterilen klima faktörü ortadan kaldırılacak. Kuru soğutma sistemleri yaygınlaştırılana kadar da deniz suyu soğutma işleminde kullanılacak. Böylece de tatlı su rezervleri korunacak.

RÜZGâR KIRICI VE YÜZEY ÖRTÜSÜ

Buharlaşma kaynaklı su kayıplarının önüne geçilecek. Bu doğrultuda da baraj göllerinin yüzeyleri örtülecek. Baraj gölü çevresine rüzgar kırıcı bariyerler yerleştirilecek. Böylece, rüzgarın olumsuz etkileri en aza indirilecek. Su kalitesi de korunacak. Buharlaşmanın artması ile baraj ve göllerde yaşanan su kaybı, su kütlelerindeki akışı da olumsuz etkilediği için kirliliğe neden oluyor.

Havzada yenilenebilir enerji yatırımlarının da önü açılacak. Rüzgâr enerjisine ağırlık verilecek. Fosil kaynaklı yakıt kullanımı azaltılacak. Havza sınırları içerisinde tarım sektörü atıklarından sağlanan biyoyakıtlar kullanılacak. Böylece de üreticilerin enerji giderleri azaltılacak. Aynı zamanda çevre kirliliğinin de önüne geçilecek.

TEHLİKEDE OLAN TÜRLER KORUNACAK

Kırsal kalkınma da sivil toplum ve devlet projeleriyle desteklenecek. Tehlike altında olan türlerin fazla olduğu Porsuk ve Yukarı Sakarya alt havzalarında bu türler üzerinde baskının azaltılması amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla koruma alanı oluşturulması için iş birliği yapılacak.

Nüfus oranı dikkate alınacak

Üretimde kuraklığa dayanıklı bitki çeşitleri yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda kuraklığa dayanıklı türlerin yetiştirilmesi kadar su tüketimi de gözden geçirilecek. Kırsal nüfusun ekonomik durumu, gelişmişliği, tarımla uğraşan nüfus oranı dikkate alınacak. Çiftçilerin ve köylülerin bilinçlenmesi sağlanacak. Su ve diğer doğal kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanımının önü açılacak. Öte yandan Sakarya ilindeki kayıp kaçak oranının yüzde 47’den yüzde 35’e çekilmesi için sayaç ve alt yapı yenileme çalışmaları yapılacak.



#Üretim
#Yatırım
#Ekonomi
#Kuraklık
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