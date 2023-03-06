Kuraklığın rekolteye etkisi sınırlı olacak

Son yıllarda kuraklık tarımsal üretimin önemli bir sorunu haline geldi. 2023 yılında da yağışların azalmasıyla birlikte gözler tarımsal üretime çevrildi. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, kuraklığın rekolteye etkisine ilişkin, "Tahıl, bakla, hububat tarafında yüzde 10 kayıp kabul edilebilir bir değer ama bu yüzde 20-30'larda olmayacak” dedi. Ciddi bir kuraklık yaşanmadığını söyleyen Taycı, yağışların az olmasının bir sorun olduğunu ancak ekilmiş alanların ilk yağmur ve kısmi kar ihtiyaçlarının sağlandığını vurguladı.

İHBİR Başkanı Kazım Taycı,

ÖNCELİĞİMİZ DOĞRU PLANLAMA OLMALI

Sulama ve ürün planlamasına dikkat çeken Kazım Taycı, iklim koşullarındaki değişime yönelik olarak tarımda, özellikle sulamada doğru bölgede doğru ürün, doğru planlama ve sulama faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

ÜRÜN EKİMİNE DİKKAT ETMELİYİZ

Mevcut suyun kullanımına ilişkin rezervlerin daha bilinçli kullanılması gerektiğine işaret eden Taycı, “Sanayi tesislerimizden mümkün oldukça doğru arıtma faaliyetleriyle geri dönüşümlü suyun kullanılabilmesi noktasında daha fazla yatırımlara ihtiyacımız var ki aynı suyu, özellikle süreçleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullandığımız bu suları tekrar tekrar kullanabilelim” diye konuştu. Kazım Taycı, sanayi tesislerinin su arıtmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Onun haricinde tarımda doğru sulamaya ve bölgesel olarak doğru ürün ekimine de dikkat etmemiz lazım. Bazı ürünlerimiz var ki gerçekten çok fazla su isteyen, yeraltı sularından çok fazla kullanan, bunların daha sulak bölgelerde, daha az su ihtiyacı olan bölgelere az ihtiyaç duyan ürünlerin ekimi gibi, yani tarımda suya ve iklime göre doğru planlamaya gidilmesi lazım. Bununla birlikte toplum olarak genel su kullanımına daha bilinçli ve daha dikkatli yaklaşmamız lazım. Dünyadaki farklı birçok örgütün, mesela AB'nin su kullanımıyla ilgili almış olduğu önlemler var. Bu önlemlere bizlerin de çok daha fazla önem vermesi gerekiyor.”

Depremzede üreticiler için hızla aksiyon alındı

11 ili olumsuz etkileyen depremlerin Türkiye'nin en verimli ovalarını vurduğunu belirten Kazım Taycı, “Çukurova, Harran ve Amik Ovası'nın olduğu bölgede tarım ve hayvancılığa bağlı kırsal nüfusta yaşayan 2,6 milyon insanımız var. O bölgede 270 bin kayıtlı çiftçimiz var. Bu insanların bu bölgeleri terk etmemeleri adına, barınma gibi temel ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması noktasında raporlarımızı veriyoruz” ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın deprem bölgesine ilişkin hızla aksiyon aldığını da sözlerine ekleyen Taycı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, 8 Mayıs'a kadar cins ve kota gözetmeksizin bölgedeki hububat, bakliyat ve tahıl ürünlerini satın almayı taahhüt ettiğini hatırlattı. Deprem bölgesinde mazot ve gübre yardımı kapsamının genişletilerek, nakdi yardım şekline çevrildiğini ifade eden Kazım Taycı, şöyle konuştu: “Hayvancılıkla uğraşan insanlara kaybettiği hayvanlar temin ediliyor. Yapmamız gereken; verimli topraklarımızda üretimin kesintisiz şekilde devamlılığını sağlamak. Bu konuya hassasiyet gösteriliyor.”

Ramazan’da hububata zam yok

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde hububat ürünlerinin fiyatının artıp artmayacağı da merak ediliyor. Bu konuya da açıklık getiren İHBİR Başkanı Kazım Taycı, Ramazan ayında herhangi bir fiyat artışı olmayacağını, hatta birkaç kalem üründe gerileme beklediklerini vurguladı. Taycı ayrıca; genel hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri tarafında tedarikte bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.











