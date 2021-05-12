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Ekonomi Kuraklıktan olumsuz etkilenen çiftçilere ödemeler yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuraklıktan olumsuz etkilenen çiftçilere ödemeler yapılacak

Meteorolojik kuraklığın yerini tarımsal kuraklığa bıraktığı Güneydoğu Anadolu ve Konya Kapalı Havzasında tespit çalışmaları başladı. Yaşanan meteorolojik kuraklıktan çiftçilerin en az düzeyde etkilenmesi için Tarımsal Kuraklık Strateji Eylem Planı kapsamında faaliyetler sürerken, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarımsal su kullanımının planlanması, gerekli tedbirlerin önceden alınması ve kuraklıkla etkin mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkilerini en aza indirilmesi için merkezde ve sahada tüm birimlerimizle etkin bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınan ve kuraklıktan olumsuz etkilenen sigortalı çiftçilere ödemeler yapılacak.

Haber Merkezi İHA
Kuraklıktan olumsuz etkilenen çiftçilere ödemeler yapılacak
Yaşanan kuraklık rokelte kaybını yükseltiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıktan etkilenen alanlarda tespit çalışmalarına başladı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler çerçevesinde yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu 10 il ve 45 ilçeyi kapsayan havzalar belirlendi ve önlemlerin alınmasına başlandı.

Yaşanan meteorolojik kuraklıktan çiftçilerin en az düzeyde etkilenmesi için Tarımsal Kuraklık Strateji Eylem Planı kapsamında faaliyetler sürerken, Bakanlıktan yapılan açıklamada,

“Tüm alanlarda bilinç düzeyinin artırılması, tüm paydaşların sürece dâhil edilmesi, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, gerekli tedbirlerin önceden alınması ve kuraklıkla etkin mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkilerini en aza indirilmesi için merkezde ve sahada tüm birimlerimizle etkin bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Uzun vadede sulama şebekelerini modern sulamaya dönüştürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suyun etkili ve verimli kullanılması, sürüm teknikleri (işlemesiz tarım), yabancı ot mücadelesi, gübreleme konularında çiftçi eğitimleri yapılıyor. Kısıntılı sulama ile birlikte gece sulaması yapılmasına dikkat edilmesi sağlanıyor” denildi.

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Teminat altına alındı

Ayrıca köy bazlı kuraklık verim sigortasının hizmete alınırken kuru tarım alanlarında, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri kuraklık, don, sıcak, rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alındı. Kuraklıktan olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilere ise ödemeler yapılacak.

Tarımsal kuraklığın başladığı, Güneydoğu Anadolu ve Konya kapalı havzasında il ve ilçe müdürlükleri ile tespit çalışmalarına da başlandı. Su kısıtı olan havzalarda uygulanan tarımsal destekler ile uygun ürün deseninin oluşturulması hedefleniyor.

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Su kısıtının olduğu havzalarda su tüketimi yüksek olan mısır gibi ürünler yerine su tüketimi az olan bakliyat gibi ürünlerin ekimi sağlanarak tedbirler alındı. Su kısıtı olan tarım havzalarında damlama sulama yapmayan dane mısır üreticilerine destek ödemesi yapılmayacak. Ayrıca bu havzalarda daha az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilere ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ile mürdümük eken çiftçilere ise yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği ödenmeye devam edilecek.

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