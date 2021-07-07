Ekonomi Bakan Bilgin açıkladı Kurban Bayramı ikramiyeleri için tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin açıkladı: Kurban Bayramı ikramiyeleri için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek" dedi.

Haber Merkezi İHA DHA
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? - Son dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını açıklayan Bakan Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

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