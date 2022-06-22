Ekonomi Kurban Bayramı nedeniyle tren hatlarında kapasite artışı yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurban Bayramı nedeniyle tren hatlarında kapasite artışı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 11 bin 838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39 bin 800 olmak üzere toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağını açıkladı.

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Kurban Bayramı nedeniyle tren hatlarında kapasite artışı yapıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer koyarak kapasite artışına gittiği bildirildi.

6 - 15 Temmuz tarihlerini kapsayan 10 günlük sürede anahat ve bölgesel trenlere karşılıklı toplam 640 vagon ilave edildiği kaydedilen açıklamada, kapasitenin toplam 39 bin 800 koltuk artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Güney/Van gölü Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi kapasite artışına gidildi. Ayrıca Uzunköprü-Halkalı, Kapıkule-Halkalı Bölgesel trenlerinde de koltuk artışı sağlandı” denildi.

Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT) ise ek seferler düzenlenmesine gidildiğine vurgu yapılan açıklamada,

“7-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara-İstanbul-Ankara arasında sefer yapan YHT’lerde toplam 7 bin yolcu kapasitesi artışı yapıldı. Aynı dönemde, Konya- İstanbul-Konya arasında sefer yapan YHT’lerde de toplam 4 bin 830 yolcu kapasitesi artışı sağlandı. Böylece, Ankara – İstanbul ve Konya–İstanbul hattında toplamda 11 bin 838 yolcu kapasitesi artışı gerçekleştirildi” ifadeleri yer aldı.

Toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışının yapıldığını duyurulan açıklamada, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağının altı çizildi.

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