İstanbul'da kurban satışları başladı: Fiyatlar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor

Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye göre 2-3 bin TL artış var.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarında satışlar başladı. Yaklaşık 30 saat yolculuk yapıp gelen kurbanlık hayvanlar, İstanbul Kayaşehir’de bulunan alanda yerlerini aldı.

Kurbanlık hayvan fiyatlarında artış gözlenirken, satıcılar ilk günden talebin olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Ayrıca satıcılar, kurban alırken nelere dikkat edilmesi konusunda bilgiler verdi.

“Fiyatlarımız 17 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiyor”

Hayvanlarını Ağrı’dan getirdiklerini belirten kurban satıcısı Serkan Daşdemir, “Hayvanlarımızı bugün getirdik. Yolculuğumuz 19 saat sürdü. Evraklarımız tam olduğu için problem yaşamadan geldik. İlk günden talep güzel. 30 tane hayvan getirdik bunların 8 tanesi satıldı. Bu durumdan memnunuz. Bayrama kadar tüm hayvanlarımızı satmayı düşünüyoruz. Yem fiyatları yüksek olsa da fiyatlar bu sene uygun. Fiyatlarımız 17 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiyor. Geçen seneye göre fiyatlarımız yüzde 30 arttı. Getirdiğimiz kurbanların en ağırı 980 en hafifi ise 550 kilo. Vatandaşlar kurbanlarını alırken hayvanın gözlerine, boynuzlarına, ayaklarına, kuyruğuna dikkat etmeleri gerekiyor. Burada kesim için 4 tane ünite var. Vatandaş kurbanını aldıktan sonra istediği üniteden sırasını alır ve bayram günüde kesim gerçekleşir. Kesim fiyatları daha belli değil, geçen sene bin 250 TL’den kesiliyordu” şeklinde konuştu.

REKLAM

“Geçen seneye göre fiyatlarda 2-3 bin TL artış var”

Satışlara bugün başladıklarını ifade eden kurban satıcısı Yavuz Baran, “Çadırlarımıza bugün yerleştik. Hayvanlarımız satışa hazır şekilde bekliyor. Hayvanlarımız hepsinin kan tahlili yapıldı. Ağrı’dan geldik yolculuğumuz ise 34 saat sürdü. 270 tane hayvan getirdik bunlardan 12 tanesini sattık. Fiyatlarımız 10 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar devam ediyor. Geçen seneye göre fiyatlarda 2-3 bin TL artış var” açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAF 14 5 Temmuz itibarıyla kente getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanlar, Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağı denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Denetimlerde farklı illerden İstanbul’a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor. Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya’ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor. Kurban Bayramı’nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanırken yurda kaçak girmeye çalışan 60 tır ise yakalanarak Tuzla’daki canlı hayvan pazarına yönlendirildi. Kurban Bayramına hazır olduklarını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “ Bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. İstanbula 5 Temmuz itibariyle şuanda yanaş yavaş girişler başladı. Girişlerde yol kontrollerinde hayvanların veteriner sağlık raporu var mı ? Bizim bakanlık sistemimize kayıtlı mı ? diye bakarak hayvanların genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Şuana kadar. 7 gün 24 saat esasına göre Trakya’ya geçişleri de kontrol ediyoruz. Denetimleri yoğunlaştırdı şuana kadar da 60 tır civarında kaçak giriş yakaladık. Onları da Tuzla Hayvan Borsasına alıp gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra gerekli yerlerde satışına izin veriyoruz” diye konuştu Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi gece yarısı başladı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Kentteki denetim noktalarında araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor. Kaçak girmeye çalışan 60 tır ise tespit edilerek yakalandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



