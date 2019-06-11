Ekonomi Küre Dağları Milli Parkına yeni sertifika
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika

Küre Dağları Milli Parkı'na merkezi Avusturya'da bulunan European Wilderness Society tarafından "Platin Yabanıl Sertifikası" verildi.

Haber Merkezi AA
Küre Dağları Milli Parkı
Küre Dağları Milli Parkı

Küre Dağları Milli Parkı, merkezi Avusturya'da olan European Wilderness Society tarafından "Platin Yabanıl Sertifikası"na değer görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) Sertifikası'na sahip Avrupa ülkelerindeki korunan alan temsilcileriyle Litvanya, ABD, Ukrayna, İtalya, Polonya, Çekya, Slovakya, Avusturya, Almanya ve diğer birçok ülkeden yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı Yabanıl Akademi Günleri 2019, mayısta Avusturya'da yer alan Lungau UNESCO Biyosfer Rezervi'nde gerçekleştirildi.

  • Organizasyonda 11 ülkeden 24 uluslararası konuşmacı bulunurken, el değmemiş alanlar için hazırlanan kriterlere göre kategorize edilmiş gümüş, bronz, altın ve platin sertifikalar verildi.

Bu kapsamda, 2013'te PAN Parks Sertifikası'na sahip olan Küre Dağları Milli Parkı'na da bu kategorilerden "Platin Yabanıl Sertifikası" verildi.

Her mevsim ayrı bir renk

Havası, suyu ve doğasıyla her mevsim ayrı bir renge bürünen, ziyaret edenleri sahip olduğu ihtişamıyla bağrına basan Küre Dağları Milli Parkı, Türkiye'de gezilip görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda bulunuyor.

AA
1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa ormanlarında korumada öncelikli alanlardan biri seçilen Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi. Bu kararla WWF'nin başlattığı "Yaşayan Gezegen Kampanyası" çerçevesinde, "Türkiye'nin Dünyaya Armağanı" kabul edildi.

Adeta doğa müzesi

Misafirperverliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan milli park, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle bir doğa müzesi niteliğine de sahip bulunuyor. Geyiklerin, karacaların ve ötücü kuşların yurt edindiği alan, Türkiye'nin en önemli ekoturizm merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın ikinci en derin kanyonu olan Valla Kanyonu, Küre Dağları'nın içine saklanmış bir halde her gün yüzlerce misafir ağırlıyor. Doğa tutkunu rafting heyecanlıları için de iki parkurun mevcut olduğu kanyon, görüntüsüyle binlerce fotoğraf karesine girmeyi başarıyor.

REKLAM

Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL'yi aştı
EKONOMİ
Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL'yi aştı

Dolar yerine altın alıyorlar
EKONOMİ
Dolar yerine altın alıyorlar

TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL
EKONOMİ
TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL
Mescid-i Aksaya baskın

Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli Bakan Ariel, fanatik Yahudileri toplayıp gitti.
10 terörist etkisiz hale getirildi

10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı.
Listeyebir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist Lice'de öldürüldü.
Her yer <br>kırmızı beyaz

Her yer
kırmızı beyaz

İstanbul, Milli Takım için Türk bayrağına bürünecek.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

İzlandalı mevkidaşına 'Milli Takım' tepkisi.
Küre Dağları'na<br> yeni sertifika

Küre Dağları'na
yeni sertifika

​2000 yılında milli park ilan edilmişti.
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Altın alacaklar dikkat

Altın alacaklar dikkat

Kuyumcular uyardı: Biz bile anlamıyoruz.

Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Haber sitelerinden<br>servet kazanıyor!

Haber sitelerinden
servet kazanıyor!

Google'ı içerikleriyle besleyen gazetelerin 4.5 milyarlık gelirden kazancı ise: "0 (Sıfır) Dolar"
Doğu Akdeniz bir barış gölü olmalı

Doğu Akdeniz bir barış gölü olmalı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması.
Oylar nasıl çaldırılır?

Oylar nasıl çaldırılır?

​35 yıllık sandık başkanı 5 maddede açıkladı.
VIP işgaline<br>Atatürk kılıfı

VIP işgaline
Atatürk kılıfı

CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı.
Kuvvetli<br>yağış geliyor

Kuvvetli
yağış geliyor

​Meteoroloji 17 ili öğleden sonra için uyardı.
Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'e geliyor

Galatasaray'a transferde Manuel Fernandes çalımı.
Baas yeniden<br> umut olabilir

Baas yeniden
umut olabilir

Zekeriya Kurşun, Ortadoğu'yu kuran ideolojileri anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.