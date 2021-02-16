Ekonomi Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak
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Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak

İstanbul Liman Başkanlığı, kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacağını duyurdu. İhale, 5 Mart'ta açık arttırma usulü şeklinde olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul Liman Başkanlığı tarafından; 1978 inşa tarihli, 108 metre boyunda, 15 metre eninde, 2447 gross tonilatoluk, 1150 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Komoros Bayraklı STREAMLINE (IMO NO 8866711) isimli Kuruyük Gemisi İstanbul İli Zeytinburnu Sahilinde karaya oturmuş durumda olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanunu uyarınca, 2886 Sayılı Kanuna göre Açık Arttırma Usulü ile satışı ve sökümü yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, satış ihalesiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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