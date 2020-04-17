Ekonomi Kurulan şirket sayısı aylık bazda düştü
İŞ DÜNYASI

Kurulan şirket sayısı aylık bazda düştü

Kurulan kooperatiflerin sayısı 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 12,88 arttı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,60 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,84 kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,88 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,26 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 41,46 oranında artış oldu.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 artış oldu. 2020 yılı mart ayında, 2019 yılı mart ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,27 kurulan kooperatif sayısı yüzde 58,51 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,01 oranında arttı. 2020 yılı mart ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 19,22 kapanan kooperatif sayısında yüzde 9,43 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,57 oranında azalış oldu.

Tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Aynı dönemde kurulan toplam 8 bin 425 şirket ve kooperatifin yüzde 85,52’si limited şirket, yüzde 12,70’i anonim şirket, yüzde 1,77’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,87’si İstanbul, yüzde 10,05’i Ankara, yüzde 5,38’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 14,39 oranında arttı

2020 yılında toplam 28 bin 303 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 24 bin 175 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,09’unu, 3 bin 731 anonim şirket ise yüzde 22,91’ini oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, şubat ayına göre yüzde 14,39 oranında arttı.
2020 mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 840’ı ticaret, bin 286’sı imalat ve 937’si inşaat sektöründe kuruldu. 2020 mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 921’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 846’sı inşaat, 305’i imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 250’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 159’u inşaat, 108’i imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 637’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 262’si inşaat, 122’si imalat sektöründe oldu.

Kurulan 149 kooperatifin 56’i konut yapı kooperatifi oldu

2020 mart ayında kurulan 149 kooperatifin 56’si konut yapı kooperatifi, 34’ü işletme kooperatifi 23’ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.
Martta 942 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu
2020 yılı mart ayında kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 540’ı Türkiye, 51’i İran, 32’si Suriye ve Irak ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 97’si anonim, 845’i limited şirket oldu. 2020 yılında kurulan şirketlerin 374’ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 171’i gayrimenkul acenteleri ve 150’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,28’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

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