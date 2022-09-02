Ekonomi Kurusu yaşından 4 kat daha pahalı Bizim bamyamız altınla yarışıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurusu yaşından 4 kat daha pahalı: Bizim bamyamız altınla yarışıyor

Türkiye’nin önde gelen bamya üretim merkezleri arasında yer alan Denizli’nin Çal ilçesinde zorlu hasat sezonu sürüyor. Anadolu’nun sevilen lezzetlerinden olan yaş bamyanın kilosu 100 TL iken, kurusu ise 4 kat daha fazlaya alıcı buluyor.

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Haber Merkezi İHA
Kurusu yaşından 4 kat daha pahalı: Bizim bamyamız altınla yarışıyor - Denizli haberleri
Bamya kurutma işlemi gölgede yapılıyor ve ipe dizilenler 4-5 günde kuruyor.

Çal ilçesi genelinde susuz üretilen meşhur Çal Bamyasının toplanması için başlatılan hummalı çalışmalar devam ediyor. Bölgede yaklaşık bin çiftçinin geçimini sağlayan bamya, yaklaşık 3 bin dekarlık alanda üretimi gerçekleşiyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bamya toplama işlemi hava sıcaklığının yükselmeye başladığı öğle saatlerine kadar devam ediyor.

Nisan ayında tohumun ekilmesiyle başlayan bamyanın tarladaki serüveni, haziran ve ekim ayları arasında devam eden hasatla sona eriyor. Sıcak havayı seven bamya, bitkinin üzerindeki dikensi tüyler nedeniyle eldivenle daha rahat toplanabiliyor.

Bir dekardan sezonda 400 kilogram yaş bamya hasadı yapılıyor

Dalında fazla büyümeden toplanması gereken bamyalar, üreticiler tarafından yaklaşık 20 santimetrelik şişlere diziliyor. Bamya kurutma işlemi gölgede yapılıyor ve ipe dizilenler 4-5 günde kuruyor. Kuruyan bamya dizilerinden 30-40 tanesi bir araya getirilip külteler oluşturuluyor. Bir dekardan sezonda 400 kilogram yaş bamya hasadı yapılıyor. Bu bamya ipe dizilip kurutulduğunda 90 kilograma kadar düşebiliyor.

Kurutulan bamyanın kilosu 400-450 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor

Taze tüketiminin yanı sıra iplere dizilerek güneş görmeyen alanda kurutulan bamya, kışın da sofralarda yerini alıyor. Türkiye’nin birçok iline gönderilen bamyanın yaş kilogramı 80-100 TL’den alıcı bulurken, iplere çizilip kurutulan bamyanın kilosu 400-450 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Lezzeti ile piyasada aranır bir ürün olduğunu yoğun olarak kuru tüketildiğini belirten üreticiler, bu yıl hem ürünün rekoltesinden hem de fiyatından oldukça memnun olduğunu söylüyor.

"Tarladan bamyaları topladıktan sonra eve getirip ipe dizme işlemini yapıyoruz"

Bu yıl bamyanın hem rekoltesinden hem de fiyatından memnun olduklarını söyleyen üretici Ümmü Özkul, mayıs ayında yağan yağışla birlikte güzel bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Özkul, bamyanın yaşı 80 ile 100 TL arasında alıcı bulduğunu belirterek, “Çiftçilik zor bir iş çünkü sürekli uğraşıyoruz ve çalışıyoruz. Nisan’da başlayıp Eylül ayına kadar çalışıyoruz. Ektiğimiz bamyanın çabasını yapıyoruz ve pis otlarını temizliyoruz. Bamyayı ektikten 3 ay sonra hasat etmeye başlıyoruz. Şükür bu sene mahsullerimiz güzeldi. Sabah ezanıyla bamya toplamaya başlıyoruz ve öğle saatlerine doğru hava sıcak olmaya başlayınca çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Tarladan bamyaları topladıktan sonra eve getirip ipe dizme işlemini yapıyoruz. Ürünlerimizi toptan 550 TL’ye veriyoruz. Bamyanın yaşı 80 ile 100 TL arasında alıcı buluyor. Bu yıl ektiğimiz ürünler mayıs ayında yağan yağışla birlikte güzel oldu. Bamyanın kökleri yağmur suyuyla kuvvetlendi. Bu yıl hem rekolteden hem de fiyattan memnun olduk” dedi.

"Bizim bamyamız altınla yarışıyor"

Seher vaktinde tarlara giderek bamya topladıklarını anlatan üretici Yasemin kodal göçmez, mahsullerinin yağmur suyuyla yetiştiği için daha lezzetli olduğunu söyledi.

Göçmez, topladıkları bamyaları eve getirip ipe dizdiklerini değinerek, “Bamyamız kıraç susuz olarak yetişir. O yüzden bamyamız lezzetlidir. Fiyat olaraktan da ürünümüz uygundur. Bizim bamyamız altınla yarışıyor. Bamyalarda alıcımız çok oluyor. Genellikle tüccar, toptancı ve kooperatifler gelip alıyor. Nisan ayında ekimine başladığımız için bamya çıktıktan sonra otunu çabasını ve yapıyoruz. Sabah erken saatlerde gidip haşatına başlıyoruz. Sabah saat 10: 00 civarlarında işlemi tamamlıyoruz. Daha sonra eve gelip tek ek bamyaları ipe diziyoruz. Çok fazla emek verdiğimiz için fiyatı biraz yüksek. Bir bamya mayıs ayıda su alırsa verimli hale geliyor ama sadece yağmur suyuyla oluyor. Diğer türlü yağmur suyu olmasa kalitesi iyi olmuyor” ifadelerini kullandı.

Fiyatı altınla yarışıyor: Şifa deposu kenger sakızı kilosu bin liradan alıcı buluyor
FOTOĞRAF 7
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Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Kilosun bin lira<br><br>Geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı bulan kenger sakızı bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira oldu. Kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.
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Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.
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\"Az üretiliyor, fiyatı daha da çıkabilir\"<br><br>Kenger sakızı satışı yapan ve kenger sakızının yüz felçlerine iyi geldiğini belirten İbrahim Güler, “Kenger sakızının en çok tecrübe edilmiş faydalarından birisi, diş yapısını ve çene yapısını çok güçlendirmesi. Ağızda oluşan bakterilerin yok edilmesinde çok faydası var. Son zamanlarda rüzgârda kalmadan dolayı yüz felçleri geçiriliyor. Kenger sakızının yüz felcinin tedavisinde çok faydası var. Sakızı genelde ticari olarak Malatya'mızın Darende ilçesinde ve köylerinde üretiliyor. Darende ilçesinin merkeze bağlı köylerinde daha çok var. Tunceli ve Elâzığ, ilçelerinden de çıktığı söyleniyor ancak en çok Malatya da üretimi yapılıyor. Fiyatı, bin Türk lirası civarlarında başladı ama daha da çıkacağı söyleniyor çünkü az üretiliyor\" dedi.
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Yurt dışına da gönderiliyor<br><br>Güler, kenger sakızını yurt dışına da gönderdiklerini ifade ederek, “Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte taleplerimiz çok güzel ilerliyor. Yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor. Muhafaza olarak dondurucu da bekletilebiliyor. Dondurucu da bekletilen sakız istenilen zamanda kullanılıyor. Yüzde 20 yüzde 30 arasında fiyat artışı var. Geçen yıl 700, 800 lira arasındaydı talebin duruma göre üretiliyor ama giderek azalıyor üretim. İşçi ücreti olarak fazla masraflı olduğu için üretimde sıkıntı oluyor. Ağustos'un ortasından sonra fiyatların biraz daha yükseleceğine inanıyorum çünkü az üretiliyor\" şeklinde konuştu
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\"Kendiliğinden yetişiyor\"<br><br>Diyetisyen Eda Ünal, kenger otunun kendiliğinden yetiştiğini belirterek, “Kenger otu, kenger sakızı, sakız otu, çadır dikeni ve konak sakızı gibi birçok ismi bulunuyor. Özellikle iç Anadolu ve doğu Anadolu bölgelerinde bulunan bir yabani ot, dağlık alanlar da kayalık alanlarda genellikle yüksek bölgelerde bulunan bir bitki. Kendiliğinden yetişiyor. Genellikle dikenli, tüylü ve mor bir yapıda oluyor. Biz bunun yapraklarını, kökünü ve meyvesini sıklıkla beslenmede yararlanıyoruz. Özellikle yaprak ve saplarını haşlayarak yemek ve çorbalarda kullanabiliyoruz. Sadece soymamız bizim için çok önemli çünkü dış kısmı dikenli olduğu için tüketilmiyor. Bunun yanında kök kısmında bulunan sütü sakız imalatında kullanılıyor. Sivas ve çevresinde bu sakız hali tüketiliyor ama çevre illerde meyvelerinden taş dibekte dövüldükten sonra kahve yapılıyor. Sakız hali normalde çiğnenebildiği gibi sütlü tatlılarda kendine has tadı ve kokusunda dolayı tercih edilebiliyor\" ifadelerini kullandı.
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\"Antioksidan seviyesi oldukça yüksek\"<br><br>Ünal, kenger bitkisinin antioksidan seviyesinin yüksek olduğuna değinerek, “Kenger sakızının birçok yararı var özellikle antioksidan seviyesi oldukça yüksek, yapılan çalışmalarda bu antioksidan seviyesinin yüksekliği içerdiği fenolik bileşikten kaynaklı olduğu görülmüş. Hastalıklarda, kalp damar rahatsızlıklarında bunun yanında karaciğer koruyucu özelliğiyle sıklıkla karşılaşılmış. Hipertansiyon hastalarında iyileştirici özelliği bulunmuş. Bunun yanında sindirim sistemi, mide rahatsızlıkları, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlerde oldukça etkili olan yabani bir ottur. Bunun yanında diyabete karşı etkili ve anti infilomatik özelliğe sahip, migren hastalığı olan kişilerde baş ağrısının iyileştirilmesinde etkili olan bir ot\" diye konuştu.
Fiyatı altınla yarışıyor: Şifa deposu kenger sakızı kilosu bin liradan alıcı buluyor
Sivas'ta fiyatı adeta altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa da iyi geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 800 lira olan kenger sakızının kilosu bu yıl itibariyle bin lira oldu.


Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Kurusu yaşından 4 kat daha pahalı.
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