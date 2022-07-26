Ekonomi Kütahya Belediyesinden arsa satış ihalesi
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Kütahya Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki 9 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 4 Ağustos 2022 tarihinde Encümen toplantı salonunda düzenlenecek ihaleyle satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütahya Belediyesinden arsa satış ihalesi
Kütahya Belediyesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale günü satılmayan arsalar kanuni süre olan 15 gün boyunca ihalede kalacak. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacak.

İhalelere katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacak.

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