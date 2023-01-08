Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
BASIN İLAN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca 45 Öğretim Üyesi alacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. Adaylar müracaatlarını ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yeni Camiye akın

Yeni Cami'ye akın

​Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi.
Geçmeyen öksürük tehlikeli

Geçmeyen öksürük tehlikeli

​Akciğer kanserinin habercisi olabilir.
Altı başlı hükümet peşindeler

Altı başlı hükümet peşindeler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın 'güçlendirilmiş vesayet sistemi'ne tepki gösterdi.
İstanbul'dan dünyaya uzanan mis sofralar

İstanbul'dan dünyaya uzanan mis sofralar

​'Boğaziçi'nin Lezzetleri'yle mutfak yolculuğu.
Borsada paniğe oynuyor

Borsada paniğe oynuyor

​Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı.
Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

​Meral Akşener mesajını 'yumuşatmış'

Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar

Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar

​Yürütülen 750'yi aşkın projeyle yükseliş sürüyor.
BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

​İndirim yarışına destek artıyor.
Rumlar 'hellim'i de hazmedemedi

Rumlar 'hellim'i de hazmedemedi

​Lübnan'da kapı kapı dolaşıp peynirin ihracatını engellediler.

HDP kendi adayıyla seçime girecek

HDP kendi adayıyla seçime girecek

​'Adayımızı yakında açıklayacağız'
1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

​Türkiye tecrübesiyle öne çıkıyor.
ABD savaşı uzatmakta kararlı

ABD savaşı uzatmakta kararlı

​Bugüne kadarki en büyük askeri yardımı yaptı.
Yaşar Kaplan vefat etti

Yaşar Kaplan vefat etti

​Yazdığı eserlerden dolayı üç yıl hapis yatmıştı.
ABD meclis başkanı 15. turda seçildi

ABD meclis başkanı 15. turda seçildi

​Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy 216 oy aldı.
'Resmi bir durum yok'

'Resmi bir durum yok'

​Şenol Güneş'ten Weghorst itirafı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.