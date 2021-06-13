Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 12 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış: Yetersiz denetim, işçilik hatası, eksik malzeme

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

​Eriksen'in kalbinin durduğu sırada soğukkanlılıkla müdahalede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.