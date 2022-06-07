Ekonomi Kütahya Pazarında 217 adet satış yerinin tahsisi yapılacak
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Kütahya Pazarı’nda 217 adet satış yerinin tahsisi yapılacak

Kütahya Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda Fatih Mahallesi semt pazarının olduğu yerde pazar günleri kurulacak olan Kütahya Pazarı’nda, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre toplam 217 adet satış yerinin tahsisini yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütahya Pazarı’nda 217 adet satış yerinin tahsisi yapılacak
Kütahya Pazarı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; tahsise ilişkin iş ve işlemler Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yürütülecek. Müracaatlar 6 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 17 Haziran 2022 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecek.

Kuraya hak kazananların Encümen kararına göre kesin sonuçların belirlenmesine müteakip web sayfası ile ilan panosunda 29 Temmuz 2022 - 5 Ağustos 2022 tarihlerinde yayımlanacak olup kura çekimi 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30‘da Kütahya Belediyesi Konferans Salonunda yapılacak.

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