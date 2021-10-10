Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi , öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 10 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

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