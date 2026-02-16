Kuveyt Türk’ten 46,7 milyar lira kâr

Kuveyt Türk, 2025'i 46,7 milyar lira konsolide net kâr ve 136,4 milyar lira öz kaynak büyüklüğü ile tamamladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2025 yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kuveyt Türk'ün kullandırdığı fon büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artışla 691 milyar liraya ulaşırken, konsolide aktif büyüklüğü ise 1,45 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bankanın toplam fonlama tabanı büyüklüğü 1,13 trilyon lira seviyesine yükselirken, donuk alacaklar oranı ise yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründeki konumunu koruyan banka, katılım finans kuruluşları arasındaki rolünü sürdürdü. Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 41 olan bankanın, yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,55 oldu.