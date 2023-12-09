Kuveyt Türk'ten müşterilerine ihale kolaylığı

Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kala erken emeklilik son dakika haberleri de milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında en çok aranan konular arasında erken emeklilik yer alıyor. Peki kimler erken emekli olabilir, emeklilik şartları neler? Kısmi emeklilik için prim günü kaç olmalı? Çalışan anneler erken emekli olabilir mi? Prim günü 1800, 3600, 4500, 5400 olanlar dikkat! Bu haber en çok sizleri ilgilendiriyor. İşte tüm detaylar...