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Ekonomi

Kuveyt Türk'ten müşterilerine ihale kolaylığı

04:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Abdurrahman Delipoyraz.
Abdurrahman Delipoyraz.

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 34 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kuveyt Türk, kamu ihale pazarına yönelik finans sektörüne özel geliştirilmiş Türkiye’nin ‘ilk’ fintech çözümü olan Saas yazılım firması BankPRO ile işbirliğine gitti. İş birliği kapsamında Kuveyt Türk, Kamu İhale Kurumu’nun paylaştığı ihalelere giren müşterilerine, gerçekleştirilmesi planlanan ve ilgili firmaların faaliyet konularını içeren tüm ihaleleri erkenden bildirecek.

İHALELER HAKKINDA BİLGİ ALACAKLAR

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "Müşterilerimiz, girebilecekleri ihalelerle ilgili kendilerine göndereceğimiz e-postalar aracılığıyla ihaleler hakkında detaylı bilgilere hızlıca ulaşabilecek. Müşterilerimize iletilen ihale bilgileri; firmanın faaliyet konusu, ortalama iş tutarları ve diğer detaylar analiz edilmek suretiyle yapay zekâ tarafından oluşturuluyor” dedi.



#Kuveyt Türk
#Hizmet
#Ekonomi
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