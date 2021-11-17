Ekonomi Kuyumculardan altına yatırım tavsiyesi Zarar etmezsiniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuyumculardan altına yatırım tavsiyesi: Zarar etmezsiniz

Malatya’da kuyumcular altına yatırım yapanın zarar etmediğini belirterek, paranın yastık altı yerine altın ile değerlendirilmesini önerdiler.

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Haber Merkezi İHA
Kuyumculardan altına yatırım tavsiyesi: Zarar etmezsiniz
Kuyumculardan altına yatırım tavsiyesi.

Malatya’da kuyumcular altına yatırım yapanın zarar etmediğini belirterek, paranın yastık altı yerine altın ile değerlendirilmesini önerdiler.


Altın yükselmeye devam ettiğini ifade eden Özhüsrev , “Altında yükseliş olacağı belli idi. 2001 yılından beri söylüyorum. Yatırımcılar altına yatırım yapmasını söylüyorum. Saf altın 620 TL civarında” şeklinde konuştu.

ALTINA YÜZDE YÜZ ZAM

Dünya genelinde bir kriz olduğundan dolayı, Almanya ve İngiltere’de altına yüzde 100 zam geldiğini vurgulayan Özhüsrev, “Dünya genelinde altında artış var. Doğal olarak bizleri de etkiliyor. Altın döviz yükselmesi onsla çarpıldığı zaman altında dolar ve TL bazında yükseliyor. Çeyrek altın bin TL’yi geçti şu anda” ifadelerini kullandı.


Kuyumcu Engin Temizer ise Altın fiyatındaki yükselişin dünya genelinde olaylardan kaynaklandığına dikkat çekerek, “Çevremizde olan küresel olaylar Yunanistan’daki tatbikat olsun ve Suriye’deki çatışma ABD’deki durumlar ve pandemi olsun bunları hepsi fiyatları etkiliyor. Altındaki yükseliş devam edecekmiş gibi gözüküyor. Faiz kararı açıklanacak. Altındaki fiyatlar artacak mı bakacağız. Çeyrek altın bin TL’yi geçti. Yarım altın 2 bin 16 TL. Tam altında 4 bin 32 TL. Fiyatlar böyle devam ediyor” dedi. Temizer, yatırım yapacak kişilere tavsiyede de bulunarak, paranın yastık altı yerine altın ile değerlendirilmesini önerdi. Temizer, “Uzun vadeli yatırım yapacaklarsa altına yatırım yapabilirler” şeklinde konuştu.

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